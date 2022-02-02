海線新案主打房價1字頭　擁七期別墅豪華享受

▲「展豐臻品墅」鄰近三井OUTLET購物中心。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

展豐建設欲打破外界認為台中海線僅能推出千萬房屋個案的刻板印象，推出位於龍井的新案「展豐臻品墅」，擁七期豪華建築外觀，採國際大廠建材、智慧家居系統，更使用環保的綠能熱水器，打造1400萬元至2000萬元等級精緻別墅。

「展豐臻品墅」每戶地坪19至26坪，建坪50至70多坪，基地位於龍井火車站站前重劃新興特區，規劃14戶，面寬5米6，地上4層半，戶戶雙車位。

外觀上採七期豪宅設計與建材，同時兼顧綠能。大門為德國精品dormakaba三合一卡片智慧電子鎖，廚具、衛浴是實用機能的日系百年大廠「驪住（LIXIL）」。採用JP home 日本精緻廚房、品味質感衛浴、智慧家居系統，地板採用德國Kronotex超耐磨木地板、白馬磁磚，全案具備機能也重視美學生活。

基地鄰近龍井商圈，到沙鹿商圈、靜宜商圈、東海商圈路程也都只有10分鐘，還有知名三井OUTLET購物中心。另外，該處學區為龍泉國小與龍井國中，附近有龍泉附幼及龍井幼兒園，還擁圖書館、郵局、龍井區公所等多元行政機關。

交通上坐擁陸海空金三角，臻品墅一旁就是沙田路，也是龍井主要聯外道路。步行1分鐘就可抵達龍井火車站，開車3分鐘達向上路、台灣大道，5分鐘可達國道三號，10分鐘上西濱快速道路；15分鐘可達台中國際機場、台中港，南來北往更顯便捷。

▲「展豐臻品墅」交通上坐擁陸海空金三角，南來北往便捷。（圖／記者白珈陽翻攝）



