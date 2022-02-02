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政院：善用科技防疫　造訪5G應用科技場景

▲▼ 高雄駁二特區大港橋。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄駁二特區大港橋。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳家祥／台北報導

春節期間防疫不打烊，全台各地重要觀光景點，持續維持相關防疫措施，讓國人安心出遊過好年。行政院科技會報辦公室今2日表示，鼓勵民眾春節出遊時善用智慧防疫系統，查詢人流狀況，避開人潮：並可造訪結合最新5G 的人工智慧物聯網（AIoT）的景點，欣賞具未來感的人文與科技場景，見證地方的新興活力，享受不同以往的春節假期。

科會辦指出，全球疫情仍不見趨緩，相較之下，台灣疫情控制得宜，各熱門景點也維持一定的防疫措施，讓國人春節旅行時更安心、順利。建議民眾安排旅遊時，除熱門景點外，也可遠離人潮前往特色園區，進行知性輕旅行，並見證地方發展。

科會辦表示，疫情期間許多縣市政府藉助智慧科技的防疫工作，已累積相當成果與經驗，例如台南市政府特別開發「台南市智慧防疫系統」，運用影像辨識技術，協助辨識至傳統市場採買的民眾是否佩戴口罩，並進一步分辨監視器的人流即時影像，依人潮擁擠程度呈現「正常、稍多、擁擠」3種警示，提醒民眾保持安全社交距離。

此外，科會辦進一步提到，高雄市政府針對駁二、愛河等開放式熱門景點，開發「高雄旅遊人潮警示燈號系統」，透過電信業者既有去識別化電信數據和AI技術，立即統計景點現場的人流數據，再以燈號呈現人潮正常、警示及管制狀況，並串連景點附近天氣概況、周邊停車場及車位等資訊，讓旅客隨時掌握人潮狀況，方便彈性調整出遊行程，避開擁擠人潮。

科會辦指出，近年來大南方發展熱絡，由中央與地方合作促成諸多在地建設，例如高雄市亞洲新灣區即結合最新的5G AIoT與在地特產業特色，發展出具有未來感的人文與科技場景，並展現各式5G的應用科技示範，為高雄海港的遼闊風情更添色彩，值得各年齡層的訪客親臨現場造訪；另從高雄北上至臺南的南部科學園區，兩地串聯形成「科技S廊帶」，旅客不需下車即可感受地貌快速轉變中，見證地方的新興活力。

科會辦也提醒，振興五倍券使用期限至111年4月30日止，請仍持有五倍券的國人儘快利用春節假期使用，並在科技防疫輔助下，安排各式出遊活動，走春愉快。

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