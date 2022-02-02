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壓力大就想暴吃？　「壓力激素皮質醇」2作用影響大腦意志

▲▼肥胖症,暴飲暴食。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲壓力大時腦中會大量釋放壓力激素皮質醇，進而影響人的飲食平衡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／傑克·路易斯

再來一份

情況愈趨複雜，因為還有其他因素會擾動神經系統，我們現在要更深入了解所吃的食物、吃的時間，以及多久吃一次造成的影響。

首先，我們下定決心要遵循健康與規律飲食，但是在一天當中，這股意志力會隨著時間而逐漸減弱。有些人在一天的開始，或許能夠拒絕高脂、高糖的食物，而選擇燕麥粥和新鮮水果當早餐，但之後我們的毅力會崩潰，開始放縱自己吃甜食或其他油膩的食物。前額葉能有助於對抗誘惑，要我們別去吃明知道不該吃的東西，但是低血糖會削弱前額葉神經迴路的力量。這很諷刺，在我們最需要意志力的那個當口，低血糖反而催促我們去尋找食物，而我們的腦中有助於維持規律的區域也拋棄了我們。事實上，低血糖讓我們容易做出各式各樣輕率又衝動的決定，不只限於向誘惑屈服、晃進速食店裡面而已，血糖降低時人還容易急躁。在一項研究中發現，在法官思考是否要讓囚犯假釋時，如果距離上次進食已經有好幾小時，那麼拒絕給囚犯自由的機率就會提高。這個有趣的研究指出，雖然假釋案件的順序並沒有特別排列，但是在法官休息吃了點心之後，犯人特別容易獲得假釋。在血糖低的時候，不論面對的是選擇食物或是其他重要的事情，我們較不傾向於深思熟慮並做出正確的決定。

許多居住在現代化城市的人，過著忙到抓狂的生活，往往經常會「靠飲食抒壓」（stress eating）。人們像是穿著溜冰鞋的豬一樣奔來走去5，奮力想要把許多待辦事項解決掉，身邊全是各種預期之外的延遲、障礙，和其他阻止工作進展的鳥事，這時我們往往會做出輕率的決定。我們放縱自己大吃，真的如習語說的那樣可以「吃下一匹馬」，而且認為這樣能夠把逐漸降低的血糖濃度升高，事後想起不該這樣子，往往為時已晚。我們會稍微想一下要選擇比較健康的食物，但很快就會找個似是而非的藉口，在意志力薄弱的狀況下做出決定：今天已經過得很糟了，吃點可口但不健康的食物並沒有關係。

科學家終於已經了解—不論血糖濃度高低—人類的決心在壓力之下都會煙消雲散的原因。那是因為壓力激素皮質醇在腦部發揮兩項作用，會使得自制力完全消失殆盡。

第一： 增進報償路徑的敏感度，讓人更容易受到外觀誘人、香味刺激食欲的高熱量食物的吸引。

第二：讓報償路徑和其他能夠對抗美味誘惑的腦區之間溝通的強度減弱。

由於處在社會壓力之下，皮質醇會過量釋放，這個狀況也會影響到自戀者，甚至可能指出傲慢之罪影響貪吃之罪的某種神經機制。

前一天晚上的睡眠狀況對於當天的食欲調節也有很大的影響。如果前一天睡眠品質不佳，當天總是會吃比較多東西。如果要打破惡性循環，你在睡覺前數個小時的關鍵期內就不能吃大餐。如果吃了大餐，肚子中的酵素在打破食物分子之間的化學鍵時，會釋放出熱。這些多餘的熱必須先排除掉，之後才能夠好好睡一覺，因為腦部必須稍微冷卻一點，才能夠進入睡眠模式。為了加速這個過程，我們想睡覺的時候，手和腳的血管會擴張，好提高散發過多熱能的效率。如果你睡覺的時候習慣腳要露在棉被外，其實正是出自本能要加快此過程。

最近的一些研究指出，催產素（oxytocin）這種神經胜肽（neuropeptide）參與了食欲的調節。這個結果支持了「安慰進食」（comfort eating）這個概念。催產素著名之處在於，當我們在社交時得到正面體驗，它能讓人產生舒服與安全的感覺。正面體驗可能是受到讚美，或是擁抱，所以催產素有個綽號叫「抱抱藥」（cuddle drug）。不過催產素也和飽足感的產生有關。高糖的飲食會使得下視丘中的催產素濃度下降，讓人想要去找更多食物來吃。

這些機制總加起來的結果就是我們對飲食禁果的誘惑非常敏感，而且抵抗誘惑的能力很容易就喪失。低血糖、高壓力、昏昏欲睡的腦袋，再加上容易感到無聊，全都阻礙了腦部控制衝動的部位發揮作用，這些部位本來可以引導我們遠離那些「讓人歡喜讓人胖」的食物。

讓人無法無天、不顧後果的以上種種因素全面失控，良知意識也就難以發聲，神經網絡的來回溝通陷入混亂，我們的腦中因此充滿了看似理智的藉口與說服力薄弱的理由，在在都是要合理化自己的行為。如果這個混亂的狀況中又加上了酒精助陣，你很快就會發現自己坐在離自家最近的中東烤肉串店中，而且已經點了魚卵沙拉醬（taramasalata）來吃。所以說，任何想要努力控制自己腰圍擴張速度的人，得到的建議往往是要專注於找出有效且方便的方式減少壓力，並增進睡眠品質（見書中第九章）。

＊本文摘錄自《墮落的人腦：從神經科學解讀傲慢、貪吃、好色、懶惰、貪心、嫉妒與暴怒，探究我們難免使壞，犯下小奸小惡背後的科學》

▲▼大腦貪婪機制揭密！　貪心的人「2腦區」可能出問題了。（圖／臉譜出版提供）

作者：傑克·路易斯
本文由 臉譜出版 授權轉載

未經授權，請勿轉載

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