化妝有差！高顏值正妹上妝後更「兇」了　相貌平庸女變「領導者」

▲研究發現，臉上帶妝的美女對其他女性而言，會產生不同的社交意義。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

許多女性喜歡藉由化妝來表現當下的心情、增加自信等，然而，澳洲一項研究卻發現，塗口紅和睫毛膏的高顏值正妹會讓其他女性覺得她較有「攻擊性」，而相貌平平的女性化妝後卻會被認為是「更好的領袖」。

根據《每日郵報》報導，澳洲查爾斯史都華大學和聯邦大學的研究人員讓女性受測者觀看不同長相、化妝與否等其他女性的照片，結果發現，那些顏值高、富有魅力的女性比起素顏時，化妝之後被認為更具攻擊性。不過，顏值平凡的女性化妝後會被其他女性認為是更好的領導者。

第二種實驗則要求女性受測者再次觀看其他女性的化妝前後的照片，但她們被要求評估自己的吸引力高低，以及評估自己能激起另一半多少程度的渴望。結果顯示，原本高顏值、更有魅力的女性受測者在看完化妝正妹的照片後，對自己外表的評分會降低。而顏值普通的受測者則沒有受到照片影響。

▲塗了口紅與睫毛膏的高顏值正妹可能會被其他女性覺得具有攻擊性。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

研究小組認為，化妝對相貌出眾的美女而言可能是一種「同性競爭」，但對於顏值一般的女性則有不同的社交功能。研究共同作者蘇莉考斯琪（Danielle Sulikowski）表示，當非常有魅力的女性化妝時，彷彿像在說，「我在這裡，我是認真的，妳可以迴避，也可以跟我較量，但我是不會讓開的。」而其他極有魅力的女性似乎會「收到」這種訊號，並給予尊重。

研究小組也指出，高顏值的美女在受測時會覺得受到同類美女的威脅，進而貶低自己的外貌，所以不太可能會追求同一群男性了，這將節省時間與精力，增加她們與其他目標成功繁殖的機會，而長相普通的女性不會「爭取」相同的男人，所以化妝並不會對她們造成類似的影響。