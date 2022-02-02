小臉+單眼皮！日本新男神稱號「蛇顏男」　跟蛇精男差很大

▲綾野剛正是標準的蛇顏男。（圖／微博）



●精選書摘

ヘビ顔男子（へびがおだんし／hebigao danshi）：蛇顏男

日本時尚雜誌《ViVi》於二○一三年六月號刊出特輯「目前正廣受喜愛！蛇顏男子」，表示這是型男帥哥的新定義，並列出不少著名男明星例子，令這個詞廣泛傳開。

像我這種經歷過泡沫經濟時代的人，都知道八○年代後半的日本，曾瘋狂流行過用調味料名區分型男帥哥的稱號。最常見的稱號是「醬油顏」和「醬料顏」，前者的代表男演員是木村拓哉、東山紀之、及川光博、瑛太、小栗旬、二宮和也、小田切譲等人，前職業棒球選手鈴木一朗也是「醬油顏」；後者的代表男演員則為阿部寬、北村一輝、山田孝之等人。這兩種類型剛好成鮮明對比，很好分辨，一是長型臉、長型鼻、五官清爽的「和風男」，另一是濃眉大眼、五官鮮明，看似混有西方或東南亞血脈的長相，其實是百分之百的大和男子。

▲松田翔太也被視為是蛇顏男代表。（圖／IG）



後來又出現「鹽顏」，就是比「醬油顏」更淡薄、更清爽的五官，特徵是皮膚白皙、細眼，看上去弱不禁風，但凸起的喉結和鎖骨卻又結實得很，身材高高瘦瘦，身上沒有贅肉，該有的肌肉都有。代表男演員是向井理、綾野剛等。之後又出現爬蟲類的「蛇顏男」，特徵是臉小、左右眼之間的距離較遠、單眼皮三白眼、適合穿窄身衣，給人如無機物的冷淡印象，散發一股無以形容的性感，代表男演員是綾野剛。看雜誌文章如此描述「蛇顏男」特徵，我有點懷疑，這應該是時尚雜誌編輯部為了讓雜誌大賣，而二○一三年剛好是蛇年，於是定義出「蛇顏男」的特徵，再列出眾多有人氣的男演員名單。「蛇顏男」代表男演員是綾野剛、松田龍平＆翔太兄弟等。

說穿了，現在的時尚雜誌只是模仿泡沫經濟時代的雜誌所創出的型男稱號，而且始終在「醬油顏」範圍內加以詳細劃分而已。畢竟日本人是東方人，很難找到眉骨突出、鼻樑高挺、眼神深邃、下顎尖翹，渾身散發濃郁氛圍的男子，除了前面提過的在《羅馬浴場》扮演古羅馬人的阿部寬，在《貓侍》飾演懷中摟著白貓「立斬立斬立斬」的北村一輝，以及年輕時演過溫柔純真的被虐小男生，後來又飾演粗曠頹廢風大叔，二○一九年又給Netflix演了一部連續劇《全裸監督》（AV帝王），身價暴漲了三倍的山田孝之，另有創作歌手平井堅。最近又出現一個本來在日本默默無聞，近年來紅得很的Dean Fujioka（藤岡靛）。

作者：茂呂美耶

摘自：麥田出版《日本世代標籤：團地族、橫出世、低溫世代、乙男蟻女、蛇顏男、刀劍女、絆婚……昭和、平成令和START！124個看穿日本一世紀社會變化的世代標籤事典》

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