　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

初一上午國5南向車流稍多　蘇花改局部路段塞

▲▼ 除夕高速公路車潮 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天上午國道路況大致順暢。（圖／記者劉亮亨攝）

文／中央社

今天是大年初一，上午9時30分，國道路況大致順暢，高速公路局表示，國5南向車流稍多，另蘇花改南向局部路段則出現塞車。

高速公路局觀測，今天凌晨0至5時為國道免收費時段，交通量為7.7百萬車公里，為年平均平日3.5百萬車公里的2.2倍，上午9時30分，全線車流順暢，國5南向車流稍多，但車速仍可維持70、80公里以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局發布新聞稿，今天實施的其他國道疏導措施，還包括：凌晨0時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局研判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3南向土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城等路段。

▲▼大年初一國道易壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼大年初一國道易壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼大年初一國道易壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲▼大年初一國道易壅塞路段。（圖／高公局提供）

公路總局路況資訊顯示，蘇澳至東澳南向局部路段上午塞車，車速約30多公里。

公路總局發布新聞稿，預估今天易壅塞路段為省道主要幹道，包含括：台9線蘇花公路、台61線鳳鼻至香山路段、台1線水底寮至楓港路段；銜接國道易壅塞路段，包括：台74線台中環線接國3、台9線國5頭城交流道路段及台18線中埔交流道路段等。

另部分旅遊觀光景點路段，公路總局也預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包括：台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
高雄名店「放鳥年菜」！　老闆娘被8人怒告慘了
快訊／桃園公布3處最新足跡！　大湳市場又中
何守正單身3年「首談小嫻」　陷低潮現況曝光
Angelababy離婚首露面！「發文藏諧音」網灌爆
國1五楊高架「4車追撞」回堵7公里！　北部多路段龜速
快訊／南鯤鯓國運籤出爐！　8聖筊得中上籤
納豆現身除夕節目「全力投入玩遊戲」！　觀眾刷一排

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖走春必看！出門迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

快訊／桃園今公布3確診足跡！網室菜園、超商、大湳市場

南鯤鯓代天府抽出中上國運籤　「觀音大士收大鵬鳥」喻疫情10月明朗

吃年夜飯長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊！全場讚爆

走到2022還是離目標很遠？人生最忌「停滯不前」你以為的「彎路」其實是必經之路

春節返鄉、出遊齊上路　駕駛輔助系統6大狀況恐誤判釀災

走春車潮湧現「北部多路段龜速」　國1五楊高架4車追撞回堵7公里

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！8聖筊「十方佛法有靈中」得中上籤

醒醒吧！別再為「人形黑洞」浪費時間　9大跡象快看清脫身

蕭敬騰遭罵翻　館長也批「有缺這些錢？」點台灣1亂象：聽不下去

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

高嘉瑜喊除夕要「重新做人」　網見古早味枕頭：怎麼還在？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

12生肖走春必看！出門迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

快訊／桃園今公布3確診足跡！網室菜園、超商、大湳市場

南鯤鯓代天府抽出中上國運籤　「觀音大士收大鵬鳥」喻疫情10月明朗

吃年夜飯長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊！全場讚爆

走到2022還是離目標很遠？人生最忌「停滯不前」你以為的「彎路」其實是必經之路

春節返鄉、出遊齊上路　駕駛輔助系統6大狀況恐誤判釀災

走春車潮湧現「北部多路段龜速」　國1五楊高架4車追撞回堵7公里

快訊／南鯤鯓國運籤出爐！8聖筊「十方佛法有靈中」得中上籤

醒醒吧！別再為「人形黑洞」浪費時間　9大跡象快看清脫身

蕭敬騰遭罵翻　館長也批「有缺這些錢？」點台灣1亂象：聽不下去

RUN新聞對戰肯拼兄妹 KID傻眼：綜藝之神降臨

會爆漿的炸蝦球！過年必嚐上海料理　有濃滑蟹膏、銀絲捲味生煎包

I.O.I解散5年了！11名女孩「現況曝光」　系列團只剩2團還在活動

12生肖走春必看！出門迎財神「絕招曝」...這禁忌千萬別犯

財政部公開2022彩券億萬富翁面相　「口罩戴好」是重點

高雄名店放鳥預訂年菜！除夕夜8人跑派出所怒告　老闆娘下場慘曝

信節目當場開嗆！小S崩潰大哭「當面對質講清楚」：我記心裡很久

快訊／桃園今公布3確診足跡！網室菜園、超商、大湳市場

鄭宗哲連2場敲安　哥倫比亞躍升戰績第一確定四強

一家八口搭電梯！「5坨毛球塞爆」秒客滿　爸笑：媽媽妳搭下一班

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

生活熱門新聞

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

高雄抽出最早國運籤「藏玄機」　預言疫情

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

南投5兄妹現各自有成就　父自豪：小孩沒做歹

除夕回娘家！公婆霸氣「兒一起去」姨卻怒飆

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

生完孩拒恩愛！夫忍1年「脫褲硬上」妻氣離婚

初一12大忌犯了衰整年　吃稀飯阻財運

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

魏家5子展翅飛翔　16年後二女兒奪照服員新人獎

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

張韶涵沒了台灣腔！千萬陸網狂讚：普通話好標準

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

台語「除夕」怎麼唸？內行人解答了

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面