2圖看「年初一開運5吉時」　中午過後就剩1個快把握

▲大年初一，不少人都紛紛前往廟宇參拜求好運。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

今（1日）是大年初一，也是虎年的第一天，不少人都希望在新的一年能夠虎虎生風，紛紛前往廟宇參拜求好運；對此，命理師謝沅瑾就分享年初一的開運吉時、方位，傳授一些小撇步，盼大家能在新的一年諸事順利；此外，楊登嵙也分享實例，表示自己連續9年都這樣拜，「馬上就接到case，真的要試試看，不誇張！」

謝沅瑾表示，大年初一開門的第一刻稱作是「走正」，迎接新年的喜氣，初一早上或上午起床後，挑選吉時開門時，也同樣要講吉祥話，如果能同時出門「走春」迎接吉祥氣場，那就更好。

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初一開門吉時：丑時：上午01：00至上午03：00、辰時：上午07：00至上午08：20、巳時：上午09：00至上午09：40、午時：上午11：00至下午12：20、未時：下午01：00至下午02：20

▲（圖／謝沅瑾命理／民俗文化研究中心）

謝沅瑾也指出，民俗上認為每個方位每天都有不同的吉凶神輪值，一般來說，吉神方位有財神、喜門、貴門、文昌、正財與偏財，至於這些類別分別對照一個方位：財神（強化財運）：東南、喜門（強化桃花運）：西北、貴門（強化貴人運）：西南、文昌（強化考試、讀書等運勢）：正南、正財（強化正財運）：正東、偏財（強化偏財運）：中央。

至於「煞方」則是當日凶神所在的地方，要盡量避開，煞方：正東。

▲（圖／謝沅瑾命理／民俗文化研究中心）

謝沅瑾提醒，一般來說，出門僅須朝著吉祥方位行走或是開車3至5分鐘即可，之後就可前往別的地方，但要記得同時避開煞方所在的方位，像是大年初一的「正財」與「煞方」同樣位在正東方，此時建議改走「財神」所在的東南方來求取正財。

此外，據《三立新聞網》報導，命理專家楊登嵙也分享實例，指出前往廟宇參拜時機點的重要性，事實上，前往參拜不一定得搶頭香，如果拜得時辰對，好運就會跟著來。

楊登嵙表示，自己某年跟媽媽一起在良辰吉時至廟宇參拜，結果當天就接到上萬元的案子，所以過去9年來他都是這樣拜，認為一定要試試看。

楊登嵙也提醒，初一出門拜拜，得保持愉悅心情，拜完後得想著財神會跟著你一起回家，到家後也得想著財神跟著你到家了，最後將門關上，而在拜完拜後也也千萬不要中途去其他地方，最好就是直接回家。

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