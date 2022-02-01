男大生社交恐懼不敢上台報告！老師「一招暖舉」網友全喊讚

▲男大生不敢上台報告，老師暖舉讓網友點讚。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

每個人碰上膽怯的事情，總會不曉得怎麼著手執行。上海一名男大生患有社交恐懼症，因此不敢上台報告，老師為了讓學生順利完成作業內容，於是要求全班做一個「暖心舉動」，雖然最後仍是失敗收場，但老師也說，會再給一次機會，讓該名學生再來一次。

綜合陸媒報導，陳姓男大生上課時需要上台報告，但因為本身患有社交恐懼症，為此感到十分無助，因此詢問老師，能否用別的方式完成課堂內容。

老師聽完以後，還是要求陳男上台報告，但2人商量完以後，決定讓在場學生向後轉。老師確認所有學生向後轉，立刻告知陳姓男學生，可以開始演講。

▼男大生不敢上台報告，老師讓所有學生轉過頭，讓他能專心說話。（圖／翻攝微博／荔直播）



雖然2人商討出解決辦法，但陳男還是感到緊張，最後沒能完成報告。對此，老師則說，希望陳男下個學期還能來報告，他會再給一次機會。

網友們看完老師的暖心舉動，在下方留言回應，「為老師點讚」、「我覺得老師還是不錯的，記得我上小學時不敢講，緊張到嚇哭了，老師當著全班面當時當地批評了我，這事到現在還都是我的陰影」、「班裡同學都好溫暖啊，這個男生也好幸運」、「老師，你也要轉過去」、「我以前也很怕，多練練就好了。」