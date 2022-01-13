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「社交恐懼症」新藥首獲批大陸臨床試驗　鼻用噴劑15分鐘見效

▲社交恐懼症,社恐。（圖／CFP）

▲社交恐懼症為一種疾病除心理治療，還得用藥物干預治療。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家藥品監督管理局藥品審評中心（CDE）網站11日公布，用於治療成人社交焦慮障礙（社交恐懼症）的PH94B鼻用噴霧劑臨床試驗申請獲批，可在大陸進行臨床試驗。據了解，PH94B不同於傳統抗焦慮藥物，是藉由刺激鼻腔化學感應神經元，不需全身性吸收和分布就可在15分鐘內快速起效。

▲社交恐懼症,社恐。（圖／CFP）

▲社交恐懼症新藥PH94B鼻用噴霧劑獲批在大陸進行臨床試驗。（示意圖／CFP）

《澎湃新聞》報導，社交恐懼症以過分和不合理地懼怕外界某種客觀事物或情境為主要表現，患者明知這種恐懼反應是過分的或不合理的，但仍反覆出現，難以控制。恐懼發作時常常伴有明顯的焦慮和自主神經症狀，患者極力回避導致恐懼的客觀事物或情境，或是帶著畏懼去忍受，因而影響其正常活動。

常見的恐懼症亞型包括，廣場恐懼、社交恐懼和特殊恐懼症三種。專家建議，除心理治療之外，需要藉由藥物進行相關干預治療，才能緩解恐懼症帶來的不安全及不舒適感。

VistaGen Therapeutics公司的PH94B鼻用噴霧劑在2019年12月被美國FDA授予快速通道資格，按需治療成人社交焦慮障礙（SAD），也就是俗稱的社交恐懼症。該藥品在全球目前已進入3期臨床研究，此次在大陸則為首次獲批臨床試驗。

公開資訊顯示，PH94B是一款GABAA受體調節劑，以微克劑量鼻內給藥，具有無味、起效快（15min內）及安全性好等特點。與當前的抗焦慮藥物（包括苯二氮卓類藥物，如地西泮）不同，PH94B通過激活鼻腔化學感應神經元，觸發大腦中抑制恐懼和焦慮的神經迴路，不需要全身性吸收和分布就可以快速起效，安全性良好，在治療產後焦慮、創傷後應激障礙、術前焦慮、驚恐障礙和其他與焦慮相關的疾病方面也具有潛力。

大陸社交平台探探2021年聯合中國青年報及大陸社科院向平台內18至35歲的用戶發起問卷調查，共回收有效問卷超4000份。結果顯示超四成被調查者自稱「社恐」，認為自己存在不同程度的社交問題。

其中，17.7%的人表示「不敢和陌生人說話」，21.4%的人表示「在公共場合會感到緊張」，而20.7%的人則表示如果有社交活動會提前很久就開始焦慮。不過，有專家認為，「社恐」一詞被氾濫使用，不見得多數人都是真的存在疾病，或許僅是個性害羞內向而被過度誇大。

對於「社恐」病患，大陸醫學機構除用藥外，主要採用的是正念治療法，主張去中心化，也就是聚焦當下的能力，對想法和感受不做評判並接納它們，促使個體從行動模式（思考過去和擔憂未來）向存在模式（接納，活在當下而不評判）轉變。

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