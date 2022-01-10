大學「這2課程」最沒用？　網一面倒贊同：浪費生命

▲大學有些課程讓人不明所以。（示意圖／記者季相儒攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

台灣的大學有分必修、選修和通識課程，每個都必須修到規定的學分數才能畢業。就有網友表示，大學時修了一堆不明所以的課，完全不知在幹嘛，引發網友熱議，不少人認為「國文」和「服務課程」最沒用。

一名女網友在PTT WomenTalk以「大學時期最無用的課？」為題發文，表示在大家在大學時期一定上過一堆有的沒的課，有些讓人不知在幹嘛，自己是修了很多毫無意義的通識課程，讓她感到「完全不知道到底在幹嘛」，並向網友提問，「應該都有一些讓你不明所以的課吧，要不要分享一下你上過最無用的課」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文引發網友熱烈討論，什麼答案都有，「音樂最沒用」、「體育課」、「肯定是英文，上的又爛又沒用，還規定多少才能畢業」、「宗教哲學」、「歷史課」。

其中以「國文」和「服務課程」被網友評為最無用，「國文吧，比高中淺還要修」、「服務學習，浪費生命」、「大一國文，重複上高中的課程幹嘛」、「國文通識，唸古文還不如教大學生怎麼好好寫論述，對人生比較有幫助」、「服務學習滿爛的，免費給人當工讀，還被指定機構」、「服務學習，免費勞工」。

不過有些人則認為不是課沒用，而是自己沒有好好學，通識課程還是存有價值，「覺得都有用啊，只是多數人沒在用」、「通識不是沒用喔，是這個社會讓你覺得沒用」、「沒用的是人不是課」。