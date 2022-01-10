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大學什麼課最沒用？網狂點名「1必修」浪費時間：又不會進步

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲大學什麼課程相對沒用？資料照，圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

比起國、高中，大學已經選擇了自己有興趣的科系，不過還是有些課程讓人覺得未來好似用不到。就有網友好奇詢問，大家覺得大學時期上過最沒有用的課程是什麼？討論文引發熱議，其中就有不少人的答案都一樣。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「大學時期最無用的課」為題發文，提到大學時期有許多必修課讓人不知道為何要學，以他自身感受來說，覺得最沒有意義的就是通識課，完全不知要做什麼，大家怎麼看？

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貼文曝光後，不少網友針對通識課回應，「通識其實有很猛的人啦，只是大家只是要學分」、「通識課挺有用的，我學到很多東西」、「我也覺得一些通識教授都很有料，只是大家修通識是為了學分，所以不教太多，跟學生和樂相處就好」、「如果志向未定，通識最有用」、「通識課有些內容很好欸」。

▲▼高教專題搭配示意照。高教崩壞、高教、大學校園、大學生、高等教育、台大、台大校門（圖／記者季相儒攝）

▲網友納悶，國文課為何是大學必修？資料照，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

至於大家覺得相對沒用的課程，多數網友則點名國文，「國文，大學生的程度不會再進步」、「國文，最討厭寫作文」、「國文，內容既比高中淺，又出一堆作業浪費你時間」、「國文，大學還要讀古文」、「國文、英文都大學了還在必修」、「認真講是大一國文」、「大一必修國文！還要買課本那種」、「大一國文，重複上高中的課程幹嘛」、「國文、歷史還都是校必修，傻眼」。

此外，也有些網友分享其他答案，「服務學習蠻爛的，免費給人當工讀，還被指定機構」、「只有英文得不到新的東西又無聊至極」、「微積分，大一各種共同必修都完全無用」、「大一歷史課，真的很浪費時間」、「不太懂為什麼歷史課到大學還是全校必修」。

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