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搭「海上巴士」玩翻高雄一趟只要20元　渡輪優惠延長到年底！

▲▼高雄市渡輪。（圖／翻攝自高雄市輪船公司FB粉絲專頁）

▲高雄交通渡輪票價優惠到年底，最便宜一趟只要20元。（圖／翻攝自高雄市輪船公司FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

隨著高雄港區的建設越來越完善，港內的景點選擇也越來越多，來高雄除了搭捷運、輕軌之外，也能夠搭乘高雄特有的海上運具-渡輪，一邊享受舒服的海風，一邊以海上巴士形式玩翻高雄。其中，交通渡輪票價優惠延長至今年底，搭一次只要30元，另外，金棧遊港行程，當月壽星也提供優惠票價100元。

▲▼高雄市渡輪。（圖／翻攝自高雄市輪船公司FB粉絲專頁）

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▲▼高雄市渡輪優惠到年底，持電子票證20元，現金投幣30元。（圖／翻攝自高雄市輪船公司官網）

▲▼高雄市渡輪。（圖／翻攝自高雄市輪船公司FB粉絲專頁）

高雄港不僅為國際港口，還身兼軍港、漁港等多功能身分，這幾年還逐漸轉型成為觀光港口，其中遊高雄港的觀光航班，一直是高雄人招待客人、來到高雄的觀光客們趨之若鶩的行程之一。

高雄輪船公司今年起至年底推出優惠票價，搭乘交通渡輪渡輪原票價40元，持電子票證5折只要20元，現金投幣75折，也只要30元。

▲▼高雄市渡輪。（圖／翻攝自高雄市輪船公司FB粉絲專頁）

▲假日傍晚推出的「金棧遊港」航班，能從海上看見最美的高雄景色。（圖／翻攝自高雄市輪船公司官網）

假日傍晚推出的「金棧遊港」航班，能從海上看見最美的高雄景色，這次也同步推出當月壽星優惠，全票原為300元，當月壽星出示身分證明文件，即可享優惠票價100元。另外，還有呼朋引伴專案，至少購買2張全票後，第3、4人享優惠票價150元。

事實上，棧貳庫-旗津渡輪航線自2019年6月以來，身兼交通與觀光雙重特色，已是高雄港灣假日輕旅行的亮點，渡輪串聯重生再造舊倉庫-棧貳庫及旗津的沙灘海鮮一條街，一條航線串接兩種不同風情的景點，讓遊客收穫滿滿。

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