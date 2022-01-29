　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

直擊高雄隱藏「台版好市多」600坪大賣場　零食飲料價格超狂

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

▲隱藏在高雄仁武工業區巷弄內的偉昶食品，被稱為「台版好市多」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

隱藏在高雄仁武工業區巷弄內的偉昶食品，被稱為「台版好市多」，在600坪大倉庫內販售多種零食、飲料、年節禮盒，甚至連生活用品也應有盡有，超優惠的批發價格吸引不少民眾一箱一箱採購補貨。事實上，超狂隱藏版商家不只高雄有，包含屏東、台南、嘉義、苗栗也都有類似的零食批發廠。

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲隱藏在高雄仁武工業區巷弄內的偉昶食品，被稱為「台版好市多」。（圖／記者賴文萱攝）

偉昶食品主要以經銷餅乾類品牌商品為主，不過，600坪大的倉庫有對外開放零售，由於外觀是一棟超大鐵皮屋，並隱身在仁武工業區的巷弄裡，經過時看到附近車子變多、路人手上扛著一箱箱紙箱時，就知道已經到啦。

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼倉庫入口處擺放著一輛輛手推車，上頭放著紙箱，搖身一變成為好用的賣場大推車。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

一進入倉庫內，入口處也像一般大賣場一樣放著多輛手推車，但造型也非常台味，貨真價實的手推車上面再放著紙箱，讓民眾一樣可以很方便的邊推邊大採購一番。

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄隱藏版好市多內各種商品都有販售，價格也公開透明。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

裡頭商品應有盡有，不只有大包的零食、餅乾、飲料、年節禮盒批發價，連你想得到的、沒想到的生活商品在這邊也買得到，甚至連也有少量藥妝商品。而商品架上都會有一張A4紙標示出來，價格一目了然、公開透明。

▲▼高雄隱藏版好市多。（圖／記者賴文萱攝）

▲周末時刻倉庫有時會特別加開時段開放。（圖／記者賴文萱攝）

周末時刻倉庫有時會特別加開時段開放，經常就可以看到民眾一家大小開車來到這邊採購、補貨、大挖寶，也變成另類的走跳好去處。

事實上，類似這樣的零食批發商店不只高雄有。過去就有網友熱烈討論家鄉的「採買天堂」，每年過年都會特別去逛順便狂買。其中，位在屏東萬丹一間路邊的鐵皮屋「隆達食品行」，是糖果餅乾批發零售，不但各種小零嘴都能找到，而且價格也非常便宜，在當地的名氣真的非常響亮。

▲屏東隆達食品行。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，許多人也點名自己家鄉的「隱藏版商家」，像是苗栗的「垂坤」、嘉義的「金花」、台南的「百興隆」、高雄的「詠安」。網友們對此紛紛回應，「立馬想到垂坤」、「正準備要去金花」、「百興隆東西超多的」、「過年前警察都偷跑來詠安外面取締開單」、「隆達這裡好多寶可挖」。

▲垂坤食品旗艦店。（圖／翻攝自IG）　

▲金花食品。（圖／翻攝自IG）

▲百興隆食品行。（圖／翻攝自IG）　

▼詠安糖果屋。（圖／翻攝自臉書）　

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
隱藏「台版好市多」600坪大賣場直擊　零食飲料價超狂
區間測速上路！　新北「3路段」抓到120↑違規
花780抽到房子！　他選拿現金「百萬大紅包」入袋
圖輯／Sandy「11張高清婚紗」曝光！　老公帥臉放送
信義女確診Ct值16　感染源不明！北市急發400封細胞簡訊
Sandy婚禮「紅包價碼曝光」！　他揭驚人數字：人生最大包

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊高雄隱藏「台版好市多」600坪大賣場　零食飲料價格超狂

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰：想跳下去

春節連假首日蘇花全線順暢　交通量較去年減少約1成

花780抽中彰化青年住宅！幸運男選擇現金　112.5萬大紅包入袋

討厭老闆說「年終難發」！他怨賺錢就安靜：沒賺就在哭　網戰翻

聽障咖啡師的冠軍之路！一杯咖啡成人生轉捩點　 憶嚴父教育淚崩「長大後才懂」

足跡重疊就被送防疫旅館　陳時中：隔離地點可以再討論

移工帶女友「做睫毛3小時」雙雙確診！感染源與錢都傳播鏈有關　

加完班一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了：愛情婚後再培養！網罵爆

從小「抽屜就被翻」！他無奈沒隱私...遭媽嗆：見不得人嗎？

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

直擊高雄隱藏「台版好市多」600坪大賣場　零食飲料價格超狂

結婚28年被婆婆控制「喜帖只能印算命名」　2寶媽崩潰：想跳下去

春節連假首日蘇花全線順暢　交通量較去年減少約1成

花780抽中彰化青年住宅！幸運男選擇現金　112.5萬大紅包入袋

討厭老闆說「年終難發」！他怨賺錢就安靜：沒賺就在哭　網戰翻

聽障咖啡師的冠軍之路！一杯咖啡成人生轉捩點　 憶嚴父教育淚崩「長大後才懂」

足跡重疊就被送防疫旅館　陳時中：隔離地點可以再討論

移工帶女友「做睫毛3小時」雙雙確診！感染源與錢都傳播鏈有關　

加完班一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了：愛情婚後再培養！網罵爆

從小「抽屜就被翻」！他無奈沒隱私...遭媽嗆：見不得人嗎？

重案回顧／逆子37刀弒母剁頭！「血跡噴四壁」　轉身丟下12樓中庭

緊張！12萬俄軍壓境烏克蘭　行政院：待命隨時啟動股匯市應變機制

燒酒蝦火焰秀太帥！高雄澎派系火鍋　必吃「石頭」煮剝皮辣椒雞鍋

SpeXial「9年捧紅12天菜」⋯成員單飛近況曝光！　攻占主持、戲劇圈

國票證董座洪三雄2／1退休！　離別信曝10年心路歷程

跟進台北市升2.5級警戒？　侯友宜：落實防疫規定就能守住疫情

「背痛、頭暈」要小心　英專家曝：染Omicron這症狀更常見

郭鬼鬼「開心參加Sandy婚禮」　G級車頭燈掉出…網：新娘風采被搶

台南善化聖興宮初一發紅包助貧困家庭　直播主林揚竣捐30萬加菜金

他2次中2200萬獲封「彩票之王」　揮霍光入獄！10年後還有千萬身家

西門町街頭遇舞團快閃表演　紅衣阿姨舞魂上身亂入尬舞

生活熱門新聞

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

小年夜5大禁忌「做了窮整年」　命理師：別罵小孩

前面雙AZ「混打第3劑BNT」　他曝副作用

曾為年夜飯吵到想離婚　蕭彤雯再婚8年不再搶上除夕班

中山女高生淚求留台　鄉民提2疑點

今本土+15！大同染疫2員工感染源不明

即／桃園最新9處足跡！

疑有確診者足跡！高雄一處菜市場周邊廣播：民眾快來篩檢

即／高雄確診者停機車遭傳染　衛生局：僅接觸2分鐘

他要求車貸刪電話　被嗆把手機丟掉更快

連假首日「5縣市豪大雨特報」　小年夜越晚越冷

即／桃園20處足跡！

更多熱門

相關新聞

限時6天！生肖屬虎玩樂園只要199元

限時6天！生肖屬虎玩樂園只要199元

屬虎的人快站出來！就有樂園推出限時6天「生肖優惠」，只要你是虎寶寶，現場購票時出示身分證，即可以199元爽玩樂園一整天，另外還有「壽星優惠」，即日起至12/31，壽星直接免費入園，同行者2位也可享優惠票價。

只有3天！爽玩樂園「只要1元」

只有3天！爽玩樂園「只要1元」

高雄「山上的櫻花仙境」爆炸綻放！

高雄「山上的櫻花仙境」爆炸綻放！

高雄新打卡點「市境之南」點燈迎新春

高雄新打卡點「市境之南」點燈迎新春

快拿出工作證！這些職業玩樂園119元

快拿出工作證！這些職業玩樂園119元

關鍵字：

台版好市多高雄景點偉昶食品

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面