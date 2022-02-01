罕見判決！公車乘客摔破相「地板一攤血」　公司懲罰性賠償17萬

▲公車司機猛加速起步害女乘客摔傷，業者罕見被判要付懲罰性賠償。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓婦人2018年搭公車，被蔡姓司機突然加速起步的衝力晃倒，頭臉撞上電子票證感應器下方面板破相，左上臂還骨折，她怒告蔡男與中興大業巴士公司求償，蔡男辯稱起步和緩，批陳婦想敲詐他，同車乘客證稱陳婦受傷流了一灘血、蔡男卻沒查看傷勢，台北地院認定蔡男有疏失，判中興大業不僅要和蔡男連帶賠償37萬餘元，另須負擔17萬餘元懲罰賠償。

懲罰性賠償規定在《消費者保護法》第51條，類似本案公車急速起步或煞車以致乘客受傷判賠案例不多見，法官通常認為司機的偶然疏忽，不算是業者的過失責任，或以公車內外張貼多處警語，提醒乘客緊握扶手等理由，認定業者的運輸服務符合可合理期待的安全性，免除懲罰性賠償責任。

▲公車司機猛加速起步害女乘客摔傷，業者罕見被判要付懲罰性賠償。（圖／示意圖／pixabay）

北市1名陳姓婦人2018年搭公車，因蔡姓司機突然加速起步的衝力晃倒，當場破相，在地板留了一攤血，左上臂也摔到骨折，她怒告蔡男與中興大業巴士公司求償，蔡男反批陳婦想敲詐，台北地院考量其他乘客佐證，認定蔡男有疏失，判中興大業不僅要和蔡男連帶賠償37萬餘元，另須負擔17萬餘元懲罰賠償。

陳婦告蔡男起步太猛害她整個人往後摔，蔡男否認有錯，反批陳婦隔了45天才到市議會投訴，錄影帶（指車內監視畫面）都洗掉了才談這件事，「根本是設計要敲詐我」。同車乘客證稱陳婦摔傷倒地流了一灘血，聲響很大，蔡男卻沒關心查看，是1位男乘客把陳婦抱下車送進醫院。

刑案部分，法官指當時還有1位高姓婦人也摔倒，可見蔡男的確猛加速起步，事後沒保留監視畫面並向公司通報，卻責怪陳婦沒立刻提告，態度不佳，依業務過失傷害罪判刑3月、得易科罰金9萬元定讞。

陳婦另提本件民事訴訟，主張中興大業公司身為僱用人，未落實對受僱人蔡男監督、訓練之責，要求中興大業與蔡男連帶賠償醫藥費、精神慰撫共97萬餘元，另依《消費者保護法》要求中興大業負擔3倍懲罰性賠償51萬餘元，合計約150萬元。

▲法官認為公車業者提供的運輸服務，欠缺符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性。（示意圖／pixabay）

蔡男與中興大業抗辯陳婦求償皮膚科、中醫診所就診及交通費、2個月看護等花費，與事故無關，求償精神慰撫80萬元太高，中興大業並主張陳婦求償3倍懲罰賠償欠缺依據，蔡男仍否認當時突然加速起步。

法官指蔡男沒遵守起步前應廣播提醒乘客坐穩或握緊拉環扶桿，以及減速慢行不急煞等行車規範，綠燈突然起步疾駛導致陳婦摔傷，也沒依規定通報處理或查看傷者傷勢，中興大業身為僱用人，顯然疏忽對司機的安全教育訓練，判決中興大業應與蔡男連帶賠償陳婦醫藥費、精神慰撫等共37萬餘元。

更重要的是，法官指中興大業本案提供的運輸服務，欠缺符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性，應負《消保法》懲罰性賠償責任，但疏忽情形未達重大過失程度，僅依陳婦不含精神慰撫金20萬元的損失計算1倍金額，判中興大業須付陳婦17萬餘元懲罰性賠償，可上訴。