電動零排放綠能新世代　台南5路電動公車啟航

▲在台南市長黃偉哲的主持下，市區公車5路電動公車正式啟航，共有15輛車將陸續上線營運。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區電動公車出動！18日在市長黃偉哲的主持下，市區公車5路電動公車正式啟航，共有15輛車將陸續上線營運，並配備有ADAS先進駕駛輔助系統，提升公車安全駕駛功能，全市電動公車比率提升到12％，後續將逐年研提計畫推廣到市區各路線。

市長黃偉哲表示，為達成城市永續發展與低碳運輸的政策目標，台南市政府全力配合國家「2030年市區公車全面電動化」政策，不但早在2012年就率全國之先通過「低碳城市自治條例」，除了爭取交通部公路總局補助之外，市府亦額外加碼補助業者購買電動公車，每輛車補助150萬元，自2020年起，客運業者車輛汰換時，不再補助購置新的柴油客車，均要求汰換為電動公車，在本次市區公車5路的電動公車全數上線後，全市電動公車總數將達到50輛，電動公車的比率也堤升到12％。

交通局長王銘德表示，繼去2021年12月溪北地區第一條全面電動化的「棕幹線」啟航之後，市區的電動公車也隨即跟進，市府以每年汰換30輛以上電動低地板公車為目標，其中15輛電動公車配置於棕幹線及鄰近支線，已經在上個月（12月）上線營駛，本次15輛則是全面配置於市區公車5路，未來其他市區公車路線及幹支線亦將逐漸出現電動公車的身影。

交通局長王銘德說，本次上線的15輛電動公車皆是府城客運的車輛，均為全新打造的電動大巴，電池續航力在250公里以上，因應彎繞及頻繁停等的市區路線仍行有餘力。此外，車輛均為合格低地板大客車，依標準配備有無障礙渡板、輪椅專用區及固定裝置，駕駛員也都已接受相關操作的訓練。

交通局長王銘德指出，本次電動公車獨特之處除了象徵綠能的電動公車LOGO外，還有加裝先進的ADAS（先進駕駛輔助系統）設備，可以智慧偵測前車距離、車道偏移及交通速限標示等，即時發出警示提醒駕駛注意，此外亦能偵測行車視野盲區以及駕駛不當行為，讓行車安全進一步提升。

交通局長王銘德說，市區公車5路是運量最高的市區路線之一，平日每日往返85班次、假日每日往返70班次，縱向串聯舊台南市區的重要節點，包括奇美醫院、成大醫院及市立醫院等大型醫療院所，以及台南火車站、台南航空站等交通轉乘節點，還有眾多觀光節點及學校，可以說是包辦了食衣住行育樂的重要路線，歡迎民眾多加使用全新電動公車。

公共運輸處長吳俁之指出，本次電動公車上路後，全台南市將有50輛電動公車，已佔全數車輛的12％；同時無障礙公車的比例也提高到57％。2022年度也已送出計畫向中央爭取電動公車補助，未來在市區將會陸續推廣到各主要路線。