症狀輕不代表輕症！　Omicron病毒對慢性病患仍致命

▲患有氣喘、糖尿病及心肺疾病等慢性病患的人，也容易在確診後演變為重症。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

新冠病毒的高風險族群除了年紀較大的長者外，患有氣喘、糖尿病及心肺疾病等慢性病患的人，也容易在確診後演變為重症，就算是症狀較輕微的Omicron病毒，對慢性病患者依舊非常致命。

根據《紐約時報》報導，對已經完整接種疫苗，或是施打完加強針的族群來說，Omicron病毒造成的重症率、死亡率非常低。事實上，美國有超過一半的成年人，患有氣喘、糖尿病、心臟病或肺部相關慢性病，對這些人來說，Omicron病毒並不溫和。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）26日警告，大多數症狀較溫和並不能和輕症畫上等號，「重點是，極易傳染的Omicron可是每天能製造近2200人死亡的變種病毒。」在Omicron病毒確診數激增的這段期間，大多數因重症住院的病患都沒有接種疫苗，而慢性病患接種後確診，也有可能會讓現有疾病惡化，增加重症住院機率。

哈佛醫學院助理教授納爾遜（Sandra Nelson）表示，雖然慢性病患者確診後，可能不會因呼吸道問題住院，但原先的疾病可能會惡化，「在部分病例中，患者會因病毒感染而脫水，或伴有腎衰竭。」約翰霍普金斯醫學院重症照護專家、助理教授蓋利耶薩托（Panagis Galiatsatos）則提到，這些病毒造成的疾病惡化都有合理的生物學解釋，「可能會看到腎臟狀況惡化的狀況。」