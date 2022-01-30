疫情暫阻歸鄉路　四川台辦化身「娘家人」走訪台生台企獻新春祝福

▲四川省台辦主任羅治平（圖中）在農曆年前夕走訪慰問因疫情留在四川的台灣民眾。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，不少在大陸工作、求學及生活的台灣人考量隔離成本後，決定留在當地過年。大陸國台辦在農曆年前最後一場例行記者會上也公布包括江蘇、浙江等地的地方台辦慰問留置大陸過年的台灣民眾相關活動。其中，四川省台辦主任羅治平及相關幹部也以走訪慰問、新春座談或圍爐聯誼等形式，向就地過年的台胞送上新春祝福。

▲四川台商台企新春座談會。（圖／四川省台辦提供）

羅治平在四川台商台企新春座談上表示，「台商台企在四川的發展，潛力大，貢獻大，尤其去年（2021）川台貿易額創下了歷史新高，超過了500億元人民幣……。聽了大家的發展成績，也提振了我們更好為大家服務的信心。」

在這場新春座談會上，包括電子信息（資訊）、百貨零售、金融服務、冷鏈物流、食品飲料及生活用品等台企代表先後分享各自領域上的經驗，其中，「增資擴產」、「高質量發展」、「疫情防控」都成為產業關注的焦點，「RCEP」和「成渝地區雙城經濟圈建設」則是企業未來發展的研究重點項目。

至於在「川越海峽、兩岸一家」新春圍爐會上則有兩岸婚姻家庭代表、在川台青和兩岸媒體人代表透過品火鍋、圍爐的傳統習俗，分享在四川的發展心得，迎接虎年新春。《台灣好報》四川特派記者顏冠得回憶，在大陸採訪的首站就是四川，現在又駐點四川，十分感恩緣分的不斷延續。

川妹子蔡倩遠嫁台灣20多年，她表示，「久了更會想念家鄉、牽掛家人。」這也讓她從寶島回鄉創業，「家的感覺就是不一樣，未來一家三口都會扎根這裡。」

此外，羅治平及四川省台辦幹部一行也分別前往四川農業大學和四川大學，以「娘家人」的身份看望慰問留川台籍師生代表。羅治平除了送出祝福和新年禮包，也關心學校為留校台籍師生提供的服務，和大家學業事業發展情況。

▲受新冠疫情影響，不少台灣民眾選擇留在大陸過年。（圖／四川省台辦提供）

四川大學台籍學生表示，學校從除夕到初三可以在食堂「留校學生『一分錢』年飯專用窗口」吃到豐富的餐食，還會舉行趣味體育運動和遊園活動等，也會組織收看春節聯歡晚會。羅治平強調，希望學校要為台籍教師和學生享受同等待遇提供更加優質的服務，以守正創新精神為他們建好用武之地，鼓勵把握四川發展新機遇實現更大人生價值，「也希望大家將你們的發展成果和四川機遇告訴更多的島內親朋好友，做深化兩岸交流合作的橋梁。」

▲四川省台辦副主任袁明前往台商開辦的幼兒園送上新年祝福。（圖／四川省台辦提供）

除四川省台辦主任羅治平，副主任張軍及袁明也分別走訪台青交流基地、川台農業合作示範基地及台商開辦的幼兒園，從台灣同胞在大陸社會各方面的領域投入，表達慰問和經驗分享。