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疫情暫阻歸鄉路　四川台辦化身「娘家人」走訪台生台企獻新春祝福

▲四川省台辦主任羅治平及幹部在農曆年前夕走訪慰問因疫情留在四川的台灣民眾。（圖／四川省台辦提供）

▲四川省台辦主任羅治平（圖中）在農曆年前夕走訪慰問因疫情留在四川的台灣民眾。（圖／四川省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，不少在大陸工作、求學及生活的台灣人考量隔離成本後，決定留在當地過年。大陸國台辦在農曆年前最後一場例行記者會上也公布包括江蘇、浙江等地的地方台辦慰問留置大陸過年的台灣民眾相關活動。其中，四川省台辦主任羅治平及相關幹部也以走訪慰問、新春座談或圍爐聯誼等形式，向就地過年的台胞送上新春祝福。

▲四川省台辦主任羅治平及幹部在農曆年前夕走訪慰問因疫情留在四川的台灣民眾。（圖／四川省台辦提供）

▲四川台商台企新春座談會。（圖／四川省台辦提供）

羅治平在四川台商台企新春座談上表示，「台商台企在四川的發展，潛力大，貢獻大，尤其去年（2021）川台貿易額創下了歷史新高，超過了500億元人民幣……。聽了大家的發展成績，也提振了我們更好為大家服務的信心。」

在這場新春座談會上，包括電子信息（資訊）、百貨零售、金融服務、冷鏈物流、食品飲料及生活用品等台企代表先後分享各自領域上的經驗，其中，「增資擴產」、「高質量發展」、「疫情防控」都成為產業關注的焦點，「RCEP」和「成渝地區雙城經濟圈建設」則是企業未來發展的研究重點項目。

至於在「川越海峽、兩岸一家」新春圍爐會上則有兩岸婚姻家庭代表、在川台青和兩岸媒體人代表透過品火鍋、圍爐的傳統習俗，分享在四川的發展心得，迎接虎年新春。《台灣好報》四川特派記者顏冠得回憶，在大陸採訪的首站就是四川，現在又駐點四川，十分感恩緣分的不斷延續。

川妹子蔡倩遠嫁台灣20多年，她表示，「久了更會想念家鄉、牽掛家人。」這也讓她從寶島回鄉創業，「家的感覺就是不一樣，未來一家三口都會扎根這裡。」

此外，羅治平及四川省台辦幹部一行也分別前往四川農業大學和四川大學，以「娘家人」的身份看望慰問留川台籍師生代表。羅治平除了送出祝福和新年禮包，也關心學校為留校台籍師生提供的服務，和大家學業事業發展情況。

▲四川省台辦主任羅治平及幹部在農曆年前夕走訪慰問因疫情留在四川的台灣民眾。（圖／四川省台辦提供）

▲受新冠疫情影響，不少台灣民眾選擇留在大陸過年。（圖／四川省台辦提供）

四川大學台籍學生表示，學校從除夕到初三可以在食堂「留校學生『一分錢』年飯專用窗口」吃到豐富的餐食，還會舉行趣味體育運動和遊園活動等，也會組織收看春節聯歡晚會。羅治平強調，希望學校要為台籍教師和學生享受同等待遇提供更加優質的服務，以守正創新精神為他們建好用武之地，鼓勵把握四川發展新機遇實現更大人生價值，「也希望大家將你們的發展成果和四川機遇告訴更多的島內親朋好友，做深化兩岸交流合作的橋梁。」

▲四川省台辦主任羅治平及幹部在農曆年前夕走訪慰問因疫情留在四川的台灣民眾。（圖／四川省台辦提供）

▲四川省台辦副主任袁明前往台商開辦的幼兒園送上新年祝福。（圖／四川省台辦提供）

除四川省台辦主任羅治平，副主任張軍及袁明也分別走訪台青交流基地、川台農業合作示範基地及台商開辦的幼兒園，從台灣同胞在大陸社會各方面的領域投入，表達慰問和經驗分享。

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