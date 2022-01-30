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大學校長收藏A片近千部…狂撈6561萬養年輕女性　自封「一霸手」

▲▼大學校長 被曝收藏情色片近千部。（圖／翻攝自觀察者網）

▲大學校長曝收藏情色片近千部。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸湖南省紀委監委網站日前播出專題片《反腐倡廉永遠在路上》第一集《絕不饒恕》，片中披露了湖南廣播電視大學前黨委副書記、校長彭元是如何淪為了金錢美色的奴隸。報導稱，彭元縱情聲色，長年住在賓館，經常與老板或年輕女性玩在一起，收藏情色片近千部。

據《觀察者網》報導，彭元出生於1961年1月，曾任湖南交通職業技術學院黨委書記、院長。當上「一把手」後的彭元，很快遭到不法商人各種糖衣砲彈的狂轟濫炸。

「這些老闆們就是天天圍著你轉，你想唱歌就唱歌、你想喝酒就喝酒，你想找異性朋友他就幫你找異性朋友，」彭元說，後來就是把這些人當成最好的朋友，殊不知，就是這些最好的「朋友」，打的卻是「以權生錢」的算盤。

涉案人余某直言不諱，「看重他的權力嘛，然後就幫我們搞點業務嘛。」當投資10多億元（人民幣，下同）的交通職院新校區項目上馬時，這些老闆立刻圍了上來。於是，彭元就開始思考這些項目由誰來承建，就在這些來纏的老闆裡面去考慮，來選擇。

權錢交易場上，纏得越緊的越有機會，余某等人如願得到了彭元的青睞。「他不打招呼的話，我們公司拿不到這個項目，」涉案人余某說，彭元工作很霸道，說自己在交職院是「一霸手」，就是南霸天的那個霸。

而輕輕鬆鬆一個招呼，彭元就得到了300多萬元的感謝費，「學校的這些大項目，基本上我想給誰就給誰。」在霸道和貪欲的共同作用下，彭元在學校一手遮天，瘋狂斂財，湖南交通職業技術學院新校區60%以上的工程都插手了。

無所敬畏的彭元，還試圖在紀法之外，給自己構築一處逍遙空間。據湖南省紀委全會現場播放的警示教育片《忠誠與背叛2021》披露，彭元從2015、2016年以後就完全不回家了。

辦案人員披露，彭元縱情聲色，特別是到湖南廣播電視大學後，長年住在賓館，經常與老闆或年輕女性玩在一塊，收藏情色片近千部，半數以上違紀違法所得都花在異性朋友身上，以致連退贓都拿不出錢來。

2021年5月28日，彭元被查；2021年11月19日，被開除黨籍。經查，彭元利用職務便利，為相關企業和個人在承攬工程項目、轉讓土地使用權等事項上提供幫助，非法收受他人所送財物共計1500餘萬元（約新台幣6561萬元）。日前，因涉嫌受賄犯罪，彭元已被依法逮捕。

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