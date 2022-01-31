尪提議AA制「能做家事抵帳」　人妻深夜1招反擊…從此都老公付錢

▲老公想AA制，人妻深夜反擊。非當事人。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

老公突然提出所有開銷要AA制，老婆靈機一動只用1句話就讓對方反悔！一名人妻表示，日前老公突然說想要AA制，還建議她可以用做家事抵帳，到了晚上老公邀約啪啪時，她機智地用1句話讓老公閉嘴，「再後來，我們家就沒有實施AA制了～」

原PO在「爆料公社APP-匿名公社」表示，婚後開銷原本大部分是老公出，但前幾天突然說要AA制，她認為自己收入比較少，全都AA制不公平，沒想到老公竟回「妳可以用勞動，比如做家事來抵扣。」

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▲老公想一想太虧，取消AA制。（圖／翻攝自匿名公社）



原PO最後說不過老公只好作罷，但到了晚上，「他想要嘿咻時，希望我幫他口，我跟他說麻煩付錢」，老公不滿地說「妳是我老婆我為什麼要付錢？」她回應，啪啪是夫妻兩人的事，不過「幫你口是我付出，所以使用者付費，正常啊，是你要算清楚的不是嗎？」老公聽完啞口無言無法反駁，隔天馬上改變心意取消AA制，從次再也沒提過這話題。

網友紛紛留言，「我覺得妳厲害，我佩服，實在沒有理由反駁妳」、「老公覺得不符合他的利益，所以放棄AA制」、「大絕哈哈哈」、「這個反擊我給過」。