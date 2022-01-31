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新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（下篇）

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲迎新年首先要將家中打掃乾淨，此時也是不少人重新檢視自己用物習慣的時候。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

除舊迎新大掃除是每年農曆春節前的必做功課，在整理過程中經常會發現，不小心被洗壞縮水卻捨不得丟的那件心愛毛衣，或是買來不久因為放在浴室結果就生鏽了的刮鬍刀，心想要是懂得整理的話，那這些物品都還能擁有更長的壽命……新的一年不如就從學習好好保存身邊物品開始吧！國外網站《Bright Side》分享12個簡單的技巧，繼上篇的6個實用小技巧之後，此次再給出6個方法，只要學起來就不怕浪費，還能讓喜愛的東西陪伴你更久的時光。

7、刮鬍刀、剃刀不要放在浴室

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▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

據網站中引用專家意見表示，潮濕和溫暖的環境是最不適合擺放刮鬍刀和剃刀的地方，不僅會讓刮鬍刀生鏽，還可能因此引起皮疹或皮膚問題。為了延長刀片的使用壽命，建議每次使用完畢便用乾淨的毛巾擦乾刮鬍刀或剃刀，再將擺放在浴室以外較乾燥的地方。

8、調味罐倒著放防黴菌滋生

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

廚房裡擺滿各式喜歡的果醬和經常使用的調味醬料，如果哪天早餐想吃片草莓土司，結果發現草莓果醬還沒到有效日期就已經變質壞掉，那真的是一整天心情都會很差……為了盡量避免發生這種「慘劇」，可以試著將醬料、調味罐等倒過來放，讓它形成真空用來防止或減緩黴菌生長

9、縮水毛衣復活術

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

不小心把毛衣洗壞變小縮水，先別因為難過就丟掉，不妨試著將縮水毛衣浸泡在護髮素與溫水的混合容液中，約靜置30分鐘。護髮素中的軟化作用有助於使織物變得鬆散，有機會可以透過手動將毛衣拉回到原來的尺寸，但要記得必須控制力道輕拉，以免過度拉扯傷了衣服。

10、撒小蘇打粉保持沙發清新

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

布質沙發因為是大型家具，通常只有過年時才有機會清掃，但累積了一整年的髒污，很可能讓沙發變短命，其實日常簡單的小動作就能照顧沙發，只需要在沙發上撒上小蘇打粉，等待約半小時後用吸塵器吸掉多餘的小蘇打粉就完成了。小蘇打粉能夠分解一些輕微的污漬，還能消除織物因髒污產生的異味，平時想到就清潔一下就能讓沙發保持清新。

11、冷凍麵包而不是冷藏麵包

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

很多人買了麵包沒吃完或是想買來當隔天早餐吃，隨手就會放進冰箱冷藏，但往往再拿出來吃時會發現麵包變得沒那麼好吃了，其實這是因為冷藏並不是防止麵包變質的最佳場所；更好的存放方法是將麵包放入密封袋或容器中，再冰到冷凍庫中，這樣最多大約可保存3個月，重新覆熱還是會一樣的美味。

12、眼鏡布沾濕清潔3C螢幕 

▲▼過年,新年,家用品,保存,家事,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

每天都在使用3C產品的你，知道如何正確清潔像是筆電或手機的螢幕嗎？使用正確的方法才能讓敏感又脆弱的螢幕不怕刮傷，還能長時間看起來亮麗如新。方法是使用微濕的眼鏡布擦去指紋、油漬和碎屑，柔軟的織布較不容易損壞螢幕的精緻塗層，還有像是獨立包裝的濕紙巾，也非常適合當外出需要快速清潔時使用。

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