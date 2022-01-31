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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

又見陸版N號房！戀童網上架3歲女童私密片　「毛細血管都能看見」

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網友號召檢舉大陸戀童網站。（圖／翻攝自微博）

記者崔子柔／綜合報導

南韓N號房事件中，多名主嫌脅迫未成年少女拍攝性剝削影片，震驚全球，近日大陸一個變態戀童網站遭網友號召檢舉，該平台上充斥大陸未成年女童的性愛、私密影片，年齡最小的受害者甚至才3歲，讓大陸網友看不下去，直喊「竟會下劣兇殘到這地步」、「沒有這群猥瑣男做不到的」。

「受害者最小的只有3歲」，一名網友昨（30）日發文請求各界一同舉報該戀童網站，「在一個看漫畫的網站發現奇怪的連結，點進去一看，全都是這種little girl，是我們郭嘉（國家）的，不是外國的」。

「大多數都是6-10歲的小女生，被迫或自願拍視頻」，原PO指出，網站上還有很多偷拍的影片讓他看不下去，希望能透過大眾檢舉來下架該網站。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友PO文。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

根據原PO附圖，頁面分類名為「小小孩」，雖然截圖畫面已經過馬賽克處理，但仍可看出內容是裸露的肉色影片，標題包括「8歲妹妹直播」、「7歲鄰居女兒廁所」、「6歲女兒長得真好看」、「誘導4歲小妹妹拍」、「3歲太嫩了連毛細血管都能看見」等。

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲網友截圖。（圖／翻攝自微博）

文章曝光後，不少網友在微博上表示憤慨，「竟會下劣兇殘到這地步」、「這種網站層出不窮就是因為用戶資源非常廣泛有暴利可圖，而且上一次類似網站的『用戶』們最後的處理就是被清號且退還會費」、「噁心到渾身發抖」、「伸向女性的魔爪已經悄然滲透到幼女」、「只有想不到，沒有這群猥瑣男做不到的」。

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