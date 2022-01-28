訂年菜等圍爐！大姑卻擅自招待外人...她氣炸反被嗆：只吃妳幾道

▲大姑擅自把原PO準備圍爐的年菜拿去招待外人，讓原PO氣炸。（圖／達志／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

許多人都會預先訂好年菜，準備過年好好與家人圍爐。有位網友在《匿名公社》表示，自己提早訂的年菜，卻被大姑擅自煮來招待給外人吃，她氣炸還被反嗆「只吃妳幾道菜」。

原PO表示，自己訂年菜就是為了過年，大家圍爐的時候吃的，「不是拿來請客的」，年菜到時也跟婆婆和大姑說過，沒想到大姑男友的家人來家裡作客，大姑竟然擅自煮來招待給他們吃，「婆婆想阻止還被大姑罵」，直到原PO昨晚回到家，才看到自己訂的年菜早已成為餐桌上的剩菜，差點被氣哭。

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「婆婆想塞錢給我，我根本不想拿」，更讓原PO生氣的是，大姑還在旁邊說風涼話，認為只是吃幾道菜原PO就亂發脾氣，「8道妳熱了6道，跟我說只有幾道？」加上那些年菜都是自己特地去訂的，「我都還沒吃過，我也很想吃好嗎？」原PO氣炸，「想嫁人想瘋了也不是這樣吧？活該到現在還嫁不出去」。

貼文一出，網友們一面倒力挺原PO，「直接跟她拿錢，說妳男友家人乾我屁事」，「要回擊，不然會被吃的死死的」，「很糟糕的行為，換成我，我也會很生氣」，「下次她買回來的東西，換你吃回來，以其人之道還治其人之身，她生氣妳就有理由回她了」。