東森購物、東森直消、東森自然美22項產品　榮獲教授學會2022國家品質金牌獎

▲東森集團旗下東森購物、東森直消電商、東森自然美多達22項產品，榮獲教授學會頒發「國家品質金牌獎」的肯定。（左起）東森集團行銷中心執行長王世均、東森購物總經理彭鴻珷、教授學會秘書長張力允、教授學會理事長陳炳輝、東森新零售總經理紀坤傑。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

為鼓勵企業提升產品競爭力，教授學會每年選拔優良企業及產品公開表揚，東森集團旗下的東森購物、東森直消電商、東森自然美一口氣多達22項產品榮獲教授學會頒發「國家品質金牌獎」的肯定，其中東森購物推出的自營商品「東森農場料理之王料理包」更榮獲「台灣優良產品金鑽獎」，日前教授學會理事長陳炳輝及秘書長張力允親自到東森頒發獎項，陳炳輝表示，東森秉持商品嚴選，提供消費者便利購物環境與服務，為電商產業樹立成功典範。

東森購物自營商品「東森農場料理之王料理包」推出半年多狂銷65萬包，六種口味包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、蛤蠣海鮮、番茄蘑菇，這次同時榮獲「國家品質金牌獎」及「台灣優良產品金鑽獎」的肯定，東森購物總經理彭鴻珷表示，東森購物多年來力求創新，唯一不變的是「東森嚴選」對產品與服務的堅持，透過東森購物的平台為消費者層層把關地嚴格挑選商品，消費者才能從眾多銷售平台中選擇東森，信任東森，未來東森購物也將提供更健康、優質的產品，讓全體消費者能夠享受最安心、最健康的美食。

▲東森購物自營商品「東森農場料理之王料理包」推出半年多狂銷65萬包，6種口味榮獲「國家品質金牌獎」及「台灣優良產品金鑽獎」的肯定。（圖／東森購物提供）

▲東森購物自營商品「阿一鮑魚」這次共有5大明星商品榮獲 「國家品質金牌獎 」，包含天下三絕美食系麻辣鴨血豆腐、黑蒜烏骨雞及老火靓湯煨鮑雞腿麵，台灣美食系列則是紅燒牛肉麵及蠔皇鮑魚佛跳牆。（圖／東森購物網提供）

東森購物自營商品「阿一鮑魚」這次共有5大明星商品榮獲 「2022年國家品質金牌獎 」，包含天下三絕美食系麻辣鴨血豆腐、黑蒜烏骨雞及老火靓湯煨鮑雞腿麵，台灣美食系列則是紅燒牛肉麵及蠔皇鮑魚佛跳牆受，東森集團行銷中心執行長，也是阿一鮑魚執行長的王世均表示「唯有東森嚴選，才能嚴選東森」，此次榮獲教授學會評鑑委員會 「國家品質金牌獎 」的肯定，對阿一鮑魚來說，無疑是至高肯定，同時保持著警惕的心，嚴格把關商品品質，將每道佳餚，完美的送上顧客的手中。

▲東森直消電商此次共有6項商品獲得教授學會國家品質金牌獎肯定，其中保健產品紅藜果膠PLUS。（圖／東森購物提供）

東森直消電商此次獲得國家品質金牌獎肯定共有6項商品，美妝產品是山蔘逆齡安瓶、白茶保濕精萃及淨化防護複方精油-01以及保健產品東森元氣蔘飲、紅藜果膠PLUS、倍舒暢PLUS益生菌。東森自然美得獎的則有日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露、高純度酒粕胎盤彈潤霜、超緊緻能量特潤眼霜、NB-1胜肽水光標靶微導原粹、高純度酒粕胎盤彈潤霜及自然美瑞昇幸福精油套組。東森直消電商總經理紀坤傑表示，東森直消電商憑著自家優良的研發團隊及嚴謹的科學實驗，才能在成立短短時間內，開發出很有特色的優良商品。

陳炳輝表示，教授學會組成的評鑑委員會，會藉由十個項目的測評，歷經三個階段的審查，其中包含產品特色及定位訴求、評商品標示及食材來源及運用、安全檢驗及認證、生產工廠作業管理、社會責任及公益等十項，由評鑑的教授們嚴格審核後，才可以得到「國家品質金牌獎 」肯定，東森對於產品研發的努力與用心，以客為本之企業服務經營精神，實屬難得。