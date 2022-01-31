失業夫每天躺家！她獨自背2房貸還被嫌「不稀罕妳的錢」　網罵爆

▲女網友認為，丈夫每天「只是在家躺著」卻不體諒她的付出，引發2人爭執。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞最近有一名女網友在網上訴苦，她在丈夫失業2年以來就一直承擔著家裡的所有開銷，還要背起2間房貸，但老公卻完全不體諒她的辛苦，甚至還不稀罕她的錢，引發網友熱議。

綜合當地媒體報導，一名女網友最近向馬來西亞電台MY匿名投稿，聲稱她在丈夫因疫情失業2年後，就一直過著「男主內，女主外」的生活；她負責外出工作，承擔家裡的所有開銷，還要背起2間房子的房貸，而丈夫則在家中洗衣做飯。

女網友表示，她認為自己一個女人在外賺錢養家，還要幫忙分擔家務、生小孩，十分辛苦，但丈夫每天「只是在家躺著」，卻不體諒她養家糊口的辛苦，也不稀罕老婆給的錢，甚至還認為老婆不懂得感恩，讓這名女網友感到十分難受。

於是，這名女網友希望徵求眾網友意見，詢問大家「現實生活中是否真的有男主內，女主外的成功例子」。這篇po文曝光後，許多網友紛紛給出自己的意見，有人認為，丈夫如果失業2年都沒有積極尋找工作，還要嫌棄妻子的話真的很要不得；但也有人認為，妻子沒有看到丈夫在家做家務的辛苦，就直接抨擊對方「只在家躺著」，確實不珍惜對方的付出。

也有網友勸告，「男主內，女主外」的模式不是沒有成功的例子，但雙方都應該感激對方的付出，才能讓小家庭幸福美滿，因此奉勸女網友靜下心來和丈夫溝通才是上策。