小年夜也要拜天公！　「吵鬧衰整年」禁忌、習俗一次看

▲不少家庭在小年夜就會先吃團圓飯。

記者陳怡靜／綜合報導

在台灣，小年夜是指除夕前一天，除夕夜是全家圍爐團圓的日子，平時在外地的家人都會提前回家，幾乎在除夕前一天就已經全員到齊，因此稱為小年夜，這天晚上一過子時也要拜天公，感謝玉皇大帝一年來的關照賜福，並祈求來年順利。以下整理出小年夜的禁忌，以及拜天公的時間、供品和注意事項。

一、不宜吵鬧

這天要避免與他人起爭執，在和諧中度過，並早點上床睡覺，特別是家中有小孩的人要更加留意，避免「吵一天導致吵一整年」，才能保新的一年順利。

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二、不宜殺生

不少家庭在小年夜已經開始準備團圓飯，不過這天盡量不要殺生吃肉，讓萬物生靈好過年。

三、不搗蒜

有些地方認為搗蒜會變窮，如果在小年夜搗蒜有把家「搗窮」的意思，通常都會避免。不僅如此，小年夜也有風神生日的意思，因此也不要舂米，若舂米就是有將風神「搗下」，恐造成來年多風災。

▲小年夜當晚子時一到，便可拜天公感謝玉皇大帝一年來的保佑。（圖／記者劉維榛攝）

小年夜晚上子時（晚上23日到隔日凌晨1時）一到，不少家庭就會開始祭拜，等於是在除夕第一個時間點拜，有「搶頭香」之意，感謝老天一整年來的庇佑，也被稱為「辭歲」，祭拜地點可選在自家門口，供品可準備天公金、鮮花一對、蠟燭一對、水果兩盤、春花一對、茶一杯、五牲、乾貨六小碗（金針、冬粉、黑木耳各2碗）、糖果六小碗（糖果、冬瓜糖、開心果、花生糖等）、年糕、發糕等。

不過拜天公也有要注意的事項，包含祭拜當天禁殺生、祭拜過程中不可吵架或口出穢言、祭拜時間不能晚於地基主和祖先、家中有喪事、入產房者或正值經期中的女性，勿觸摸供品。此外，祭拜也有分「頂桌」和「下桌」兩種祭祀，頂桌擺放素食和水果，下桌牲禮的全雞必須是閹割過的公雞，以示對天公的尊敬。