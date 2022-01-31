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知名牛肉麵秘方！他瞥見湯頭「倒入1黑汁」肉質秒變嫩：奶奶也用過

▲▼圓山牛肉麵。（圖／記者鍾奇峻攝）

▲燉肉加入汽水都會變軟嫩。（示意圖／記者鍾奇峻攝）

記者黃可昀／綜合報導

老一輩滷豬腳都習慣加入可樂，讓肉質更加軟爛入味，想不到牛肉麵也是用這方法？一名男子日前到台北知名牛肉麵用餐，意外瞥見廚房人員在熬湯頭，竟然倒入大罐可口可樂，讓他回想起奶奶滷豬腳也是這樣做，「可口可樂入牛肉麵湯頭是常見料理手法嗎？」

原PO在PTT表示，以前奶奶滷豬腳時，總會要他到巷口雜貨店買一罐蘋果西打，「奶奶說這是好吃的關鍵，也是肉質軟嫩的秘訣」，他從那時候就有滷豬腳必加汽水的觀念，直到後來奶奶離世，家裡很少再出現滷豬腳，只有逢年過節，媽媽會簡單用醬油、冰糖來滷豬腳，不像奶奶會加入汽水。

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▲滷肉飯,滷肉,滷汁,台灣小吃。（圖／記者陳涵茵攝）

▲滷任何肉類都可以加入汽水。（圖／資料照）

後來原PO到台北知名牛肉麵店消費，經過廚房時往裡面瞄了一眼，一鍋鍋牛肉湯在大滾熬煮中，「突然間，我看見廚師往大鍋子裡倒入可口可樂家庭號」，頓時回憶全湧上心頭，想當年奶奶也是這樣豪邁地往鍋中倒入汽水，「請問，牛肉麵湯頭加可口可樂是常見料理手法嗎？」

網友指出，熬煮肉類料理加入汽水已經不是秘密，不只滷豬腳，滷肉、牛肉湯、燉豬肉等等都能加汽水，肉質會更加軟嫩，「可口可樂可以替代糖跟蘇打粉」、「軟化肉質、調味」、「有的茶葉蛋也會加」、「重點是碳酸和糖，跟哪個牌子沒什麼關係」、「可樂雞翅沒聽過嗎」、「我家的排骨使用黑松汽水」、「壽喜燒加可樂，齁呷（好吃）。」

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