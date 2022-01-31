　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

6個外國人體驗「台灣蛙人」軍事訓練　一群菜逼巴竟然要簽生死狀

▲▼6個外國人體驗台灣蛙人軍事訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲6個外國人體驗台灣蛙人軍事訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-） 

記者林彥臣／綜合報導

台灣所有地面部隊當中，最操、最痛苦、最危險的訓練，第一個想到的肯定是「海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊」也就是俗稱的「蛙人」。來自6個不同國家的網紅，將在24小時內，體驗最經典的蛙人部隊的訓練。

這次的計畫由法國YouTuber「酷」發起，他召集的另外5位網紅，分別是英國Allan、瑞典Lukas、甘比亞黑龍、南韓金炳秀、馬來西亞西西歪，6位外國人當中，有服兵役經驗的，分別是金炳秀的2年兵，西西歪的3個月兵。另外確保訓練過程安全，拍攝期間都有醫護人員與救護車待命，而且設有「榮譽鐘」隨時可以敲鐘放棄訓練。

▲▼6個外國人體驗台灣蛙人軍事訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲Terence是這次負責訓練6個外國人的教練。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

負責這次訓練任務的教練Terence，曾在特種部隊服役，最後退伍的單位是「水中爆破」UTD中隊。

一行人訓練的地點在宜蘭某處海灘，抵達訓練地點時，接近晚上9點。 Terence剛接他們下車時就心裡發笑想著，「你們待會怎麼想都想像不到，蛙人是要這樣被訓練的」。

Terence接著就發給每個一份「生死切結書」。不過他事後也表示，簽生死狀的用意是為了讓他們感受到震撼，但其實這是沒有法律效益的。

簽完生死狀、領完裝備之後，六位外國人就直接露宿在海邊休息。對於當兵最有經驗的金炳秀就提醒所有人，「其實很簡單，做就好，他們說什麼就做就好，它們說不要的就不要（做）就好」。

所有人在海邊睡了大概1個小時， Terence就把鞭炮丟到6個外國人的頭旁邊，把所有人吼醒，點名確認人員到齊後，每個人各被潑一桶水、各被強灌一杯苦茶，象徵訓練開始。

▲▼6個外國人體驗台灣蛙人軍事訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲有當兵經驗的南韓網紅金炳秀，其實知道單兵基本教練的動作，只是不知道這些口令的中文。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

當訓練正式開始才發現，6個外國人連「單兵基本教練」的口令都聽不懂，隊長也提醒了 Terence，第一個小時要先從基本教練開始教起。金炳秀在事後的受訪片段表示，其實他知道這些動作是什麼，但是他不知道這些動作的中文，所以聽到口令時，腦中還要先翻譯才做動作，所動作會做慢一點。

▲▼6個外國人體驗台灣蛙人軍事訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢-）

▲6個外國在深夜裡做蛙人操，其實這已經是24小時體驗當中，最輕鬆的訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

結束單兵基本教練之後，開始在深夜中執行跑步、蛙人操等訓練，這一系列的訓練就已經讓6個外國人痛苦不堪，殊不知這已經是這24小時內，最輕鬆的訓練。

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
電梯夾斷脖！他見繩子伸手一拉　「下秒被削頭」當場爆血慘死
快訊／大樂透1.3億開獎！來搶305組百萬大紅包　中了笑著過
財神到！12警集資買一本刮刮樂　真的「中了100萬」
李玟「臉超僵」遭疑整過頭　女醫揭惡循環嘆：當美女好累
喜迎金虎年！郭台銘晚間發聲了
張韶涵登春晚前喊「感受到祖國的強大」！陸網讚：感受到真誠
床上視訊老闆！女背後「紅色條狀物」忘記收　撐45分崩潰：好想

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

快訊／日本航空自衛隊「F-15戰機」驚傳失蹤　雷達上突消失

6個外國人體驗「台灣蛙人」軍事訓練　一群菜逼巴竟然要簽生死狀

英國大叔第一次吃國軍「野戰口糧」　好吃到建議女王提供給英軍

比恐怖份子可怕！　殺死最多美國大兵是「交通意外」

小年夜4架共機擾台「西南空域」　空軍派巡邏兵力應對

英國大叔體驗「台灣軍事訓練」　成為正港A歹灣男子漢

館長力挺國軍操練「刺槍術、500障礙」　超科學理由曝光

教召14天「全程野宿」　網轟野炊超硬：第一天就辦不下去

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

KIMIKO嘴超甜得婆婆疼「家事老公一手包」　「砸8位數申請專利遭仿冒」他：妳人生我來顧！

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

盧廣仲.泱泱互畫對方「害羞對視」　開「只屬於一個人的演唱會」...她：好感動！

快訊／日本航空自衛隊「F-15戰機」驚傳失蹤　雷達上突消失

6個外國人體驗「台灣蛙人」軍事訓練　一群菜逼巴竟然要簽生死狀

英國大叔第一次吃國軍「野戰口糧」　好吃到建議女王提供給英軍

比恐怖份子可怕！　殺死最多美國大兵是「交通意外」

小年夜4架共機擾台「西南空域」　空軍派巡邏兵力應對

英國大叔體驗「台灣軍事訓練」　成為正港A歹灣男子漢

館長力挺國軍操練「刺槍術、500障礙」　超科學理由曝光

教召14天「全程野宿」　網轟野炊超硬：第一天就辦不下去

陳其邁除夕穿防護衣進防疫旅館：你們是英雄！　暖心通話曝光　　　

1歲兒客廳狂哭！婆婆抓起來狠嗆「去給車撞死」　她1句怒回網讚翻

虎門科技總經理廖偉志談新年新希望　「穩」中求機會、開拓新市場

租金便宜8000元「0家具套房」該租嗎？網一面倒：賺到了！

馬斯克水墨虎圖拜年　「中國紅很性感」引發全球網友熱議

快訊／大樂透1.3億開獎！來搶305組百萬大紅包　中了笑著過年

遇到災害卻不知身在何處　「視訊119」App提高患者存活率

「沒追熱門影集的人」不是異類！5大特質讓他們更有魅力

財神到！12警察集資買一本刮刮樂　真的「中了100萬」

愛貓霸椅拍不醒…下秒一個move「回眸笑」　他傻眼：白搬了

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

軍武熱門新聞

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

即／日本航空自衛隊「F-15戰機」驚傳失蹤

英國大叔吃國軍「野戰口糧」　建議女王提供給英軍

小年夜4共機擾台ADIZ　空軍派巡邏兵力應對

國際橋牌社導演曝高登悲壯角色：台灣囝仔不會投降

英國大叔體驗「台灣軍事訓練」　成為正港A歹灣男子漢

殺死最多美國大兵「是交通意外」

館長力挺國軍操練「刺槍術」　原因曝光

6個外國人體驗蛙人軍事訓練　一見面就簽生死狀

全球軍力排行　台灣名次上升

92海戰兩岸虎艦海上拚刺刀　64年後轉生命運曝光

英軍情六處助中國火箭科學家叛逃

美軍F-35墜海中國搶打撈　趙立堅：沒興趣

張競揭美軍南海操演真實意涵　

更多熱門

相關新聞

北韓頻射導彈！美高官急籲平壤快對談

北韓頻射導彈！美高官急籲平壤快對談

北韓30日進行火星12型中遠程彈道導彈試射，再次向世界展示其武力。美國一位高官透露，美國擔心北韓不斷升級的導彈試驗可能是恢復核武器和洲際彈道導彈試驗的前兆，而且由於美國未來可能會與北韓政府進行會談，因此他們認為，北韓近期挑釁動作頻頻，可能是想在談判前迫使美國讓步，不過美國還是很希望能盡快與北韓展開直接會談。

北韓試射飛彈！日媒：暗示已進行實戰部署

北韓試射飛彈！日媒：暗示已進行實戰部署

英外相認：不太可能派兵參與烏俄衝突

英外相認：不太可能派兵參與烏俄衝突

聯合國：塔利班處決逾百前朝官員與工作人員

聯合國：塔利班處決逾百前朝官員與工作人員

小年夜4共機擾台ADIZ　空軍派巡邏兵力應對

小年夜4共機擾台ADIZ　空軍派巡邏兵力應對

關鍵字：

蛙人酷的夢軍武台灣軍武

讀者迴響

熱門新聞

快訊／林志玲宣布當媽！除夕順產寶寶

林志玲「懷孕還超美」模樣曝光！IG藏肚半年

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

林志玲寶寶性別曝光了！「1個表情符號洩密」

林志玲當媽「3個月前早洩密」！連2天曖昧發文

小年夜震撼彈！　國民黨籍議員宣布退出政壇

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

免費拿「888元農遊券」機會來了！

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

林志玲生子激動哭了！親回應祝福「終於盼來」

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

更多

最夯影音

更多
野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面