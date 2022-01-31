6個外國人體驗「台灣蛙人」軍事訓練　一群菜逼巴竟然要簽生死狀

▲6個外國人體驗台灣蛙人軍事訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）

記者林彥臣／綜合報導

台灣所有地面部隊當中，最操、最痛苦、最危險的訓練，第一個想到的肯定是「海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊」也就是俗稱的「蛙人」。來自6個不同國家的網紅，將在24小時內，體驗最經典的蛙人部隊的訓練。

這次的計畫由法國YouTuber「酷」發起，他召集的另外5位網紅，分別是英國Allan、瑞典Lukas、甘比亞黑龍、南韓金炳秀、馬來西亞西西歪，6位外國人當中，有服兵役經驗的，分別是金炳秀的2年兵，西西歪的3個月兵。另外確保訓練過程安全，拍攝期間都有醫護人員與救護車待命，而且設有「榮譽鐘」隨時可以敲鐘放棄訓練。

▲Terence是這次負責訓練6個外國人的教練。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



負責這次訓練任務的教練Terence，曾在特種部隊服役，最後退伍的單位是「水中爆破」UTD中隊。

一行人訓練的地點在宜蘭某處海灘，抵達訓練地點時，接近晚上9點。 Terence剛接他們下車時就心裡發笑想著，「你們待會怎麼想都想像不到，蛙人是要這樣被訓練的」。

Terence接著就發給每個一份「生死切結書」。不過他事後也表示，簽生死狀的用意是為了讓他們感受到震撼，但其實這是沒有法律效益的。

簽完生死狀、領完裝備之後，六位外國人就直接露宿在海邊休息。對於當兵最有經驗的金炳秀就提醒所有人，「其實很簡單，做就好，他們說什麼就做就好，它們說不要的就不要（做）就好」。

所有人在海邊睡了大概1個小時， Terence就把鞭炮丟到6個外國人的頭旁邊，把所有人吼醒，點名確認人員到齊後，每個人各被潑一桶水、各被強灌一杯苦茶，象徵訓練開始。

▲有當兵經驗的南韓網紅金炳秀，其實知道單兵基本教練的動作，只是不知道這些口令的中文。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



當訓練正式開始才發現，6個外國人連「單兵基本教練」的口令都聽不懂，隊長也提醒了 Terence，第一個小時要先從基本教練開始教起。金炳秀在事後的受訪片段表示，其實他知道這些動作是什麼，但是他不知道這些動作的中文，所以聽到口令時，腦中還要先翻譯才做動作，所動作會做慢一點。

▲6個外國在深夜裡做蛙人操，其實這已經是24小時體驗當中，最輕鬆的訓練。（圖翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢-）



結束單兵基本教練之後，開始在深夜中執行跑步、蛙人操等訓練，這一系列的訓練就已經讓6個外國人痛苦不堪，殊不知這已經是這24小時內，最輕鬆的訓練。