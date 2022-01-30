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加班32小時「年終送這包」他怒離職　網一看職業懂了：沒發很正常

▲▼怒,生氣。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男子從事室內工程，辛苦加班沒年終。非當事人。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃可昀／綜合報導

每到農曆新年大家最期待的就是年終獎金，每年都跟開獎一樣緊張，不知道今年會拿到多少錢，當然也有可能槓龜。一名男子無奈表示，他這份工作9個月來只請假3天，假日加班也全到，10月光是一個月就加班32小時，本來以為自己的辛勞老闆會看見，怎料前幾天下班發現車上多了「1包」，他看了直接怒提離職。

原PO在Dcard表示，他的工作是「室內工程」，這間公司待了9個月，只請過3天假，老闆說要加班也都準時到，本來想說快要過年了案子比較多，所以加班32小時也沒多說一句，以為老闆都看在眼裡，應該會用年終犒賞他，於是不發怨言做到月底。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲老闆年終送1包開心果。（圖／翻攝自Dcard）

原PO萬萬沒想到年前最後一天上班，去完老闆家以後車上多出一包「開心果」，是老闆偷偷放在他車上的驚喜，當下瞬間怒氣破表，原本期待的年終獎金竟然是一包開心果，他實在嚥不下這口氣，「做工程的只送開心果會不會太好笑？真摳，拿到這個之後我直接離職，真爛的公司。」

貼文被轉發到Dcard臉書粉專，網友紛紛指出，「做工程的很少有年終吧？我爸他們做油漆，有年終也是老闆意思意思給個幾千塊紅包而已，沒有半毛錢也是常態」、「做工程的本來就沒在發的」、「領現金的好像很少有年終欸，頂多就個紅包這樣。」

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