討厭老闆說「年終難發」！他怨賺錢就安靜：沒賺就在哭　網戰翻

▲原PO認為老闆賺錢的時候安靜，「沒賺就在哭」。（示意圖／CFP）

記者謝欣辰／綜合報導

年終總是員工努力一整年後，最想得到的回饋。有位網友在《爆怨2公社》表示，很討厭老闆說「年終難發」，他認為老闆平常賺錢的時候「都很安靜」，沒想到引起兩派網友爭論。

原PO一開頭就表示，「很討厭老闆說年終很難發」，並認為老闆有生意的時候，員工拚死拚活，沒生意的時候，「員工一樣是用相同的時間熬在那邊」，並質疑老闆「賺錢的時候怎麼沒出聲音，生意明顯下滑的時候才在哭」，令原PO不解，「關員工什麼事？」

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原PO直言，員工熬到年底就是在等年終，「沒年終幹嘛不早點說」，至少讓員工有選擇，「不要到年底了才在哭X」。貼文一出，一派網友力挺原PO，「我最不想聽到的話：公司這顆大樹倒了，我們都不好受，所以請共體時艱」，「沒錯！我朋友的老闆，每次要發年終，老闆都在那邊靠夭沒賺錢，那你捧現金買房子的錢、賓士車是從天上掉下來的嗎？然後要大家檢討為什麼沒賺錢」。

另一派網友則認為，「年終本來就是額外給的」，「沒賺錢幹嘛要給你另外的獎金」，「你當經營一家公司這麼容易，那你怎麼不出去自己當老闆」，也有位網友提出建議，「年終已是不成文的慣例，如這一年如老闆沒賺錢，甚至賠錢，起碼發個紅包，來年員工向心力也強些」。