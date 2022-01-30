大陸一天再增本土「54+16」　北京佔20例本輪確診者已破百

▲北京疫情持續。（圖／視覺中國）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委30日通報，過去一天，大陸新增54例本土確診病例和16例本土無症狀感染者，其中北京20例、浙江杭州19例。北京豐台區的西南郊冷庫群組擴大。新增本土確診病例中，14人工作地點在西南郊冷庫，均屬於管控人群；1人工作地點為玉泉營果品公司冷庫。截至目前，北京本輪本土疫情感染者已超百例。

據大陸國家衛健委發布，1月29日0至24時，大陸新增確診病例81例，其中境外輸入病例27例，本土病例54例。

本土病例分布於北京20例，其中豐台區13例、大興區4例、朝陽區2例、西城區1例；浙江19例，均在杭州市；黑龍江8例，均在牡丹江市；天津4例，其中河北區3例、津南區1例；河南2例，其中安陽市1例、三門峽市1例；雲南1例，在西雙版納傣族自治州，含3例由無症狀感染者轉為確診病例（北京2例，河南1例）。

新增無症狀感染者65例，其中境外輸入49例，本土16例（黑龍江12例，均在牡丹江市；兵團2例，均在第四師；河南1例，在汝州市；新疆1例，在伊犁哈薩克自治州）。

大陸境外輸入現有確診病例916例（其中重症病例1例），現有疑似病例1例。累計確診病例12547例，累計治癒出院病例11631例，無死亡病例。

截至1月29日24時，大陸現有確診病例2026例（其中重症病例10例），累計死亡病例4636例，累計報告確診病例106015例。