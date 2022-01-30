英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被闖房門撲倒　淚訴：這太普遍

▲琳絲姬在搬到利物浦大學的第一晚就慘遭性侵。（組圖／翻攝自IG／aimee_lynskey、翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

英國校園性暴力嚴重，有三分之二的學生坦言曾在校園慘遭性侵。利物浦大學女大生琳絲姬（Aimee Lynskey）透露，她在搬到學校宿舍的第一晚就被同學性侵，讓她從此陷入抑鬱和焦慮。她表示，校園發生性侵害事件真的很普遍，因此受害者們要理解自己並不孤單，並積極尋求協助。

綜合英媒報導，琳絲姬指出，她在進入利物浦大學的第一天就受邀參加了宿舍舉辦的迎新派對，當她以為自己即將展開18歲以後的全新生活時，居然就在離家的第一晚慘遭性侵；迎新趴結束後，一名男同學來到她的房間，問她是否想要發生一些什麼，「我明確地拒絕了他，但他卻把我壓倒，性侵了我」。

琳絲姬回憶，男大生事後一言不發地就離開了現場，留下無助的琳絲姬在房內不知該如何是好，「我當時想，這是我的第一個晚上，所有人都是這樣的嗎？我完全不知道該怎麼做，因此我陷入了抑鬱和焦慮很長一段時間，直到幾個月後才向朋友們說出這件事，並接受心理輔導」。

Aimee Lynskey is "shocked" by how common rape and sexual assault are among studentshttps://t.co/gxlkN0J09c — Liverpool Echo (@LivEchonews) January 16, 2022

琳絲姬事後發現，她的學校很多人也有類似經歷，「雖然我不知道原因，但性侵在英國校園是個很普遍的現象，以前我會感到很沮喪，但現在我希望我的憤怒能引起共鳴，讓受害者們理解自己並不孤單，並積極向身邊人或機構求助」。

英國反性侵組織Revolt Sexual Assault與線上學生社群Student Room調查顯示，英國有三分之二的學生曾在校園內遭受性暴力；去年一項調查也顯示，英國554名男學生中，有63人坦承自己曾在過去2年犯下共計251起性侵犯、性侵和其他脅迫事件。

利物浦學生會坦言，英國的校園存在著性侵文化，大學生在校園內被性侵的機率比其他時候高出3倍，是他們一生中最容易受到襲擊的時刻。當地警方表示，他們已在各大學部署警力，並且也在學生人數較多的地區設置流動警察局，「鼓勵學生舉報犯罪，並提供預防犯罪的材料」。

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