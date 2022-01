英2／3學生曾遭性侵！她住宿第1晚就被闖房門撲倒　淚訴：這太普遍

▲琳絲姬在搬到利物浦大學的第一晚就慘遭性侵。(組圖/翻攝自IG/aimee_lynskey、翻攝自維基百科)

記者葉睿涵/綜合報導

英國校園性暴力嚴重,有三分之二的學生坦言曾在校園慘遭性侵。利物浦大學女大生琳絲姬(Aimee Lynskey)透露,她在搬到學校宿舍的第一晚就被同學性侵,讓她從此陷入抑鬱和焦慮。她表示,校園發生性侵害事件真的很普遍,因此受害者們要理解自己並不孤單,並積極尋求協助。

綜合英媒報導,琳絲姬指出,她在進入利物浦大學的第一天就受邀參加了宿舍舉辦的迎新派對,當她以為自己即將展開18歲以後的全新生活時,居然就在離家的第一晚慘遭性侵;迎新趴結束後,一名男同學來到她的房間,問她是否想要發生一些什麼,「我明確地拒絕了他,但他卻把我壓倒,性侵了我」。

琳絲姬回憶,男大生事後一言不發地就離開了現場,留下無助的琳絲姬在房內不知該如何是好,「我當時想,這是我的第一個晚上,所有人都是這樣的嗎?我完全不知道該怎麼做,因此我陷入了抑鬱和焦慮很長一段時間,直到幾個月後才向朋友們說出這件事,並接受心理輔導」。

