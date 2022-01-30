財神降臨這縣市！台彩頭獎累計破190億　威力彩、大樂透開最多

▲春節期間彩券行總是人潮滿滿。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者崔子柔／綜合報導

春節期間，不少人會買樂透試試新年手氣，公益彩券第四屆自103年發行，根據台彩統計，威力彩、大樂透、雙贏彩頭獎開在台中市次數最多，今彩539頭獎則有1/3都開在雙北。

公益彩券第四屆發行滿8年，每年平均有超過400位頭獎得主，包含威力彩38注、大樂透174注、今彩539共3075注、雙贏彩62注，另則是已停售的大福彩6注，頭獎累計金額則以台中市190.97億為首，其次為新北市146.01億、台北市106.5億。

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威力彩38注頭獎中，就有10注開在台中，其次則是新北市6注、台南市5注、高雄市及台北市同為3注。

大樂透174注頭獎中，除了澎湖縣、連江縣外，其餘各縣市都曾開出，台中市則累積31注最多，其次為新北市29注、台北市21注，而109至110年前，有37.5%大樂透頭獎開在台中市，另外高雄市則在第四屆以來每年都有開出大樂透頭獎。

▲不少人會在新年投注試手氣。（資料圖／記者許力方攝）



今彩539累積3075注頭獎，除了連江縣外，其他縣市都曾開出，其中新北市、台北市共開出1049注，佔34%。

雙贏彩自107年4月上市以來開出62注頭獎，其中10注都開在台中市，其次為新北市9注，台北市8注。