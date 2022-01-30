木子小姐IG賣裸照：窮到快哭嚕　遭檢舉散布猥褻圖結果出爐

▲網紅「木子小姐」 。（圖／翻攝自IG）

記者葉國吏／綜合報導

台灣大學一月間社會系21歲李姓女大生「木子小姐」輕生不治，引起社會討論。她生前曾在IG發文販售照片被檢舉，認為她涉嫌散步猥褻圖片罪，台北地檢署調查後處分不起訴。

木子小姐去年底在Dcard發文「我台大休學跑去拍A片」爆紅，當時她就透露高中夢想就是要拍裸照，「因為我覺得褪光衣服的肉體，是一個人最真實且脆弱的部分。」後來她實現人生夢想，提供自身裸體供人臨摹、拍照。

▲台灣大學第二活動中心4日傍晚驚傳學生墜樓意外，死者是網紅「木子小姐」。（圖／記者黃彥傑攝）

不過在去年中，木子小姐曾在自己IG限時動態發文，透露若要購買自己裸照完整版可以直接匯款，文中同時註明價錢及匯款帳號，同時寫著「如果有有乾爹要陡內當然隨時歡迎，窮到快哭嚕。」這個留言被網友發現後，以涉嫌散步猥褻圖片罪報警，最後木子小姐也被函送偵辦。

台北地檢署偵辦後認為，木子小姐IG照片都有遮住身體重要部位，內容也無暴力、性虐等情節，認定沒有涉及散布猥褻圖片罪犯意，最後處分不起訴。但，木子小姐在今年1月已經在台灣大學墜樓輕生，結束年僅21歲的生命。

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