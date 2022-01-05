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木子小姐傳昨晚墜樓　IG重新開版！大批網友湧入留言

記者崔子柔／綜合報導

台灣大學第二活動中心4日發生墜樓意外，墜落的21歲李姓女學生送醫後宣告不治，有校內學生透露李女就是日前捲入詐死風波的網紅「木子小姐」，不過校方目前不願證實身份。木子小姐的IG先前因為詐死風波一度關版，如今再度將帳號開啟，湧入網友留言。

昨晚間傳出李女在台大墜樓死亡，今晨則有自稱木子小姐的室友在Dcard發文，解釋日前詐死事件的始末，是因為木子小姐精神狀況嚴重不穩定，在其父親、室友、諮商師的討論下，才決定對外宣稱她已離世。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／bokushi_0801）

▲木子小姐IG重新開啟。（圖／翻攝自IG／bokushi_0801）

該室友指出，台大校方未遵守約定，4日向媒體公開木子小姐狀況，引來大量網友撻伐，於是室友才再度將該則文章典藏，隨後將帳號關閉。

不過木子小姐的IG帳號今日又重新開啟，其第一則文章湧入大批網友入內留言，紛紛對她喊話，「希望你在另一個世界能快樂」、「希望你在另一個世界不再被憂鬱症所擾」、「解脫了，在天上要好好的」、「你已經從無盡憂鬱中解脫了，化為天使飛向天堂吧」、「我會為你祈禱」。

▼網友留言。（圖／翻攝自IG／bokushi_0801）

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／bokushi_0801）▲▼ 。（圖／翻攝自IG／bokushi_0801）

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