大江「賀歲甜點市集」一站式購入　享受品嚐美食樂趣

▲大江「賀歲甜點市集」一站式購入。（圖／大江購物中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情仍未解緩，今年春節民眾還是無法出國！大江購物中心為迎接春節連假到來，該中心邀請多家網路熱門話題品牌進駐「賀歲甜點市集」，不論是網購熱銷伴手禮，還是全台各地排隊甜點，或是現作現烤的烘焙點心，都可以在大江的「賀歲甜點市集」一站式購入，不用奔波也能享受品嚐美食的樂趣。

▲發財金紅包免費贈送。（圖／大江購物中心提供）



大江29日表示，進駐「賀歲甜點市集」品牌有：六月初一、簡單李、海邊走走、老彭友、捲捲人生、創盛號、局外人、E'Z chocolat、樂本甜、滋本家ZIBOON、懿品乳酪菓子手造所等12家，不論是網購熱銷伴手禮，還是全台各地排隊甜點，或是現作現烤的烘焙點心，都可以在大江的「賀歲甜點市集」一站式購入，不用奔波也能享受品嚐美食的樂趣。

▲拍照打卡參加金元寶抽獎。（圖／大江購物中心提供）

由於，農曆新年的百貨、購物中心商場除了逛街購物、聚餐吃飯之外，大江購物中心為營造過年走春的歡樂氣氛，特別在一樓中庭打造應景的藝術裝置，以「團結」為這次裝置藝術的設計核心，讓大人們也能體驗到兒時玩積木的回憶，以木框堆疊出一座小型的室內建築，象徵團結才有力量，也打破了人們對年貨市集的既定印象，藉此引領訪者穿梭其中，感受重複性的結構、沈浸於抽象的市集當中。

中庭挑空區的88個燈籠更是別具意義，為傳遞更多祝福與期許，團隊彙整了30句激勵、啟發、祝福性質的名言語錄，以手寫字的方式，寫在中庭挑空區的紅燈籠上。並透過燈籠光源的漸變設計，製造出豐富光影變幻的效果，不只為商場增添幾分雅致且有圓滿、團圓的溫暖氛圍，不僅吸引消費者的目光，同時滿足民眾拍照打卡的樂趣。