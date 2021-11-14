男內壢交流道附近突連撞2車「自翻朝天」　2人受傷交通回堵

▲男子失控連續擦撞2車後，翻成四輪朝天。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

42歲王姓男子14日駕駛自小客車沿桃園中壢中園路二段外側車道，欲左轉變換內側車道時，行經大江購物中心時先擦撞同向2車後，疑似方向盤失控當場翻成四輪朝天，並造成王男左手擦傷及另名駕駛林男胸部挫傷，也造成內壢交流道週遭回堵塞車1.5小時，詳細肇事原因正由警方釐清中。

▲翻成四輪朝天的黑車駕駛只受到擦、挫傷。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，這起車禍發生於今日下午14時10分許，由王男駕駛自小客車沿中園路二段外側車道往大園方向行駛，欲左轉變換內側車道時，先與同向行駛前車由余男(37歲) 所駕的自小客車發生擦撞後，王男失控再與另一輛(停等車陣中)由林女(53歲)所駕的白色自小客車發生碰撞後，造成王男的車輛翻覆，並造成王男左手擦傷、林男胸部挫傷。

經警方實施酒測，皆無飲酒，警方獲報通知消防隊、拖吊車、清潔隊，現場於15時40分清除完畢，週遭交通慢慢才恢復正常。

▲這起車禍也造成原本交流道易塞路段塞車。（圖／中壢警分局提供）

警方呼籲，駕駛務必養足精神再上路，專注前方人、車、路況，切勿疲勞駕駛並保持行車安全距離，以維交通安全；目擊民眾貼文中園二路506前翻車，請前往大江購物的遊客注意，網友回，「這條路這麼直這麼塞也能開到翻掉也是很厲害」、「技術高超」、「真得佩服」、「他以為是以前在大江停車場的甩尾賽」。