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新春開運小祕法記起來！準備紅色地墊、10元硬幣7枚把錢引進家門

文／湯鎮瑋老師

春節期間喜氣洋洋，湯鎮瑋老師教大家3招新春招財開運小祕法，準備一些小道具，跟著做就能把錢引進家門，增加貴人相助的好運。

引財入室開運法

北斗七星有七個角，可以衍生為同樣有七個角的箭頭形狀，是「指錢」及「引財」的象徵，布置於在地墊，放在門口，意即把錢引進家門！使用紅色地墊，一來喜氣洋洋，令人心情開朗，心開好運跟著來；再者紅色也代表陽氣，若地氣過於濕寒，或環境比較陰暗的話，紅地墊可以補足陽氣，有助運勢提升。

適合進財延遲、久未加薪、貨款被拖的朋友，在納財日使用特別開運！

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材料

1. 紅色地墊一張，形狀不限，大小適中。
2. 10元硬幣7枚。
3. 膠帶及雙面膠。
4. 膠台或剪刀。

步驟

1. 先將硬幣（正反面不拘）在紅地墊背面排成北斗七星或箭頭形狀。排列時從杓頂開始；箭頭則從頂端開始，順時針貼。

▲開運秘法 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

▲先將硬幣排成北斗七星形狀。（圖／湯鎮瑋老師提供，下同）

2. 依序在硬幣貼上雙面膠進行第一次固定。
3. 再用膠帶做第二次的固定，確保硬幣不會掉下。
4. 將完成開運DIY的紅地墊，放在門口，引財氣進門。

▲開運秘法 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

▲將開運DIY的紅地墊放門口。

除穢招貴開運法

除了可以從風水格局擺設及煙供除障來防止小人作怪，還可以隨身佩戴相關飾品，或利用黑曜石開運法清淨磁場，達到除穢招貴的開運功效。此法需在過年期間置換舊的黑曜石及紅包袋：把舊的丟棄，用新的黑曜石裝進新的紅包袋之後，過完香火，才代表已經挹注了全新的除穢招貴能量，再擺回枕頭下或床頭邊。

材料

1.準備黑曜石晶沙（碎黑曜石）適量。
2.紅包袋一個。

▲開運秘法 。（圖／湯鎮瑋老師提供）

▲準備黑曜石晶沙與紅包袋一個。

步驟

1. 將黑曜石晶沙裝進紅包袋，約三分之一滿。
2. 拿到香火鼎盛或有供奉關聖帝君的廟宇過香火。
3. 過完香火的紅包袋可以放在枕頭底下或是床頭邊，吸納穢氣，改善常被小人欺負的磁場，轉逆為貴，化違緣為貴人。

增加外快開運法

流年吉方位的布置，首要參考九宮飛星的座向；想要增加副業收入或多賺幾筆外快，就要特別關注「貪狼星」飛入的位置。2022年貪狼星飛入正北方，可在此多加布局。貪狼星五行屬水，宜用五行「金」或「水」來相生相旺，擺放金行、水行招財開運物或金色物品。若空間許可，放跟水有關的大型家電更好，能活絡招財磁場，得貴人相助，增收財水。

材料

飲水機、冰箱或酒櫃。

步驟

1. 將飲水機、冰箱或酒櫃擺在流年貪狼星飛入的位置，助陣吉星威力。
2. 飲水機象徵財水活絡不絕、冰箱則是食祿財庫，而酒櫃則有財運長久的好運意涵。

▲將飲水機、冰箱或酒櫃擺在流年貪狼星飛入的位置，助陣吉星威力。（圖／pixabay）

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