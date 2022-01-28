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虎年必收開運小物TOP8　水晶擴香、招福不倒翁送禮自用都適合

文／LOOKin　圖／Lookin提供

農曆新年即將到來，準備除舊佈新之餘，添購能為自己與家人帶來好運的小物，也是一種迎接新年的儀式感。能夠淨化身心靈的水晶、象徵喜氣與福氣的日式新年擺飾，不但適合收藏，當作充滿心意新年小物也很不錯！由「Pinkoi設計購物網站」以及居家生活百貨「HANDS台隆手創館」精選出的開運商品，不妨參考看看！

開運小物推薦1. 好石在水晶乾洗手，NT$249起

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲好石在水晶乾洗手。（圖／翻攝自Pinkoi）

品牌「好石在」以新型卡式設計噴瓶結合繽紛水晶礦石，環保又輕巧攜帶，出門在外能安心清潔又自帶正能量。

開運小物推薦2. Shin.Q崑式手作 天然能量水晶熊，NT$259起

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲天然能量水晶熊。（圖／翻攝自Pinkoi）

設計品牌Shin.Q崑式手作以療癒人心的小熊外型結合天然能量水晶，帶來紫、黃、海藍等共五種款式，能依照開運需求選擇之外，還能依喜好添加金箔，是一款可愛又高貴的質感設計好物。

開運小物推薦3. MONTAGNE綠螢石水晶擴香組，特價NT$1,399

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲綠螢石水晶擴香組。（圖／翻攝自Pinkoi）

水晶品牌MONTAGNE以雄偉山嵐為設計靈感，選用100%純天然水晶及精油，注入匠心工藝，打造時尚簡約的美型擴香石水晶。底座處可調節成無線設計夜燈，照明帶來另一種賞心悅目的療癒感！

開運小物推薦4. M31仙女星工作室 水晶奧剛能量樹寶石夜燈，NT$900

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲水晶奧剛能量樹寶石夜燈。（圖／翻攝自Pinkoi）

由兩位藝術家共同成立的品牌「M31仙女星工作室」，致力於打造獨一無二的能量藝術品，選用由水晶、礦石、金屬所組成的奧剛，搭配特殊五金材料，製作出具淨化環境能量場的寶石夜燈，為生活消除負能量，讓每一個夜晚變得平靜又溫和，更加安心入睡。

開運小物推薦5. 達摩招財貓不倒翁音樂盒，NT$850

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲達摩招財貓不倒翁音樂盒。（圖／翻攝自HANDS）

使用Sankyo機芯與原木製作，紅色象徵除災消厄，達摩招財貓的彈簧右手加油祈福，不倒翁象徵永不放棄。

開運小物推薦6. 虎年招福開運不倒翁，NT$360

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲虎年招福開運不倒翁。（圖／翻攝自HANDS）

因應虎年，今年推出了各式可愛萌虎造型週邊商品，這款開運不倒翁設計成小老虎舉起雙手的模樣，招福又開運，金黃配色象徵財源滾滾！

開運小物推薦7. 竹虎酒杯，NT$1200

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲竹虎酒杯。（圖／翻攝自HANDS）

竹子的生命力頑強，寓意家族繁榮長壽，和象徵闢邪辟瘟的老虎搭配，就是最棒的吉祥組合！

開運小物推薦8. 開運湯屋入浴劑，特價NT$188

▲虎年開運。（圖／LOOKIN）

▲開運湯屋入浴劑。（圖／翻攝自HANDS）

冬天最適合泡湯了！「開運湯屋入浴劑」有健康元氣、良緣締結、金運上升三款選擇，各有不同湯色與香氛，其中還添加柔膚成分，讓泡湯後的肌膚滑順細緻，洗淨身體之餘還能紓解壓力！

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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