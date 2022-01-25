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錢包招財術！命理師曝12生肖選購法：選對顏色聚財又招桃花

▲▼錢包,零錢 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲12生肖錢包用對顏色能旺財運 。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

農曆春節即將來臨，有些人會在過年時換上新錢包，期許新的一年帶來好財運，不過在挑選錢包時顏色可是很重要，塔羅牌專家艾菲爾老師就指出，選對自己生肖五行的顏色，才能更有效地聚集錢財，讓自己財運亨通。

生肖五行為木：虎、兔
可選擇綠色系錢包，綠色給人清新自然的感覺，也能襯托出使用者的氣質，就像綠葉上的露珠令人著迷。綠色讓人感覺可信賴，讓工作運、財運提升，得到貴人相助。忌用白色（白色屬金，金克木）

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生肖五行為火：蛇、馬
錢包可用紅色系，讓人眼前一亮，展現出熱情奔放，無形中也提升自己的個人魅力。心理學家認為，紅色較能吸引異性，因此能帶來異性財源，也就是俗稱的「桃花財」。忌用藍色（藍色屬水，水克火）

生肖五行為土：牛、龍、羊、狗
可用黃色系錢包，黃色給人正向、陽光、積極的印象，也是代表開心和笑聲的顏色，這些生肖的人可以換個亮眼的黃色錢包，配上爽朗的性格，保證成為財神爺關注的焦點。忌用綠色（綠色屬木，木克土）

生肖五行為金：猴、雞
錢包可選金色系，大自然中金色屬於太陽的顏色，給人至高無上之感，也代表著光芒和魅力四射。金就是錢，天天將金塊拿在手上，錢滾錢，財運當然會聚集過來。忌用紅色（紅色屬火，火克金）

生肖五行為水：鼠、豬
可選藍色系錢包，藍色給人穩重、沉穩的感覺，深藍色更能為心靈帶來鎮定，往往和智慧、信任、寧靜聯想，因此每當想花錢時，手孻錢包能讓人靜心思考，到底這個東西是需要還是想要。忌用黃色（黃色屬土，土克水）

如果想皮夾內養招財物，艾菲爾老師也透露了一個祕法，那就是養一對小金蟾。傳說中金蟾住在月宮中，喜歡咬錢丶肚子大到能容納天下財寶，是重要招財神獸，還能招人緣財和桃花財，可視大小養在財位丶聚寶盆或錢包中 ，每月的滿月時浄化，更添能量和靈驗之效。

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