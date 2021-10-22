台南驚見「僵屍」倒街頭全身抽搐　身旁有大量毒品疑被同夥丟包

▲陳姓男子坐臥路邊全身抽搐疑意識不清，警方在現場清查起獲毒品咖啡包200餘包、混合型毒品800多公克1大包，全案依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名30多歲陳姓男子，20日上午8時許被人發現倒在北區路邊，全身抽搐疑有急病，台南市警五分局據報馬上派員前往查處，警方發現陳男意識不清、身體抽搐，身邊散落可疑咖啡包，馬上以救護車將他戒護送醫，並在現場清查起獲毒品咖啡包200餘包、混合型毒品800多公克1大包，全案依毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

據了解，台南市警五分局警方，20日上午8時許獲報，有民衆路倒情事，巡邏警力立即到場查處，發現有1名30多歲陳姓男子坐臥路邊身體一直抽搐，意識不清無法問應員警詢問，經現場搜查，見陳男附近散布數小包可疑咖啡包，計起獲陳嫌持有毒品咖啡包200餘包、混合型毒品800多公克1大包，警方馬上通知救護車將他戒護送醫。

經初步調查，陳姓男子疑似服用毒咖啡包過量，造成意識不情、全身抽搐之毒品中毒現象，幸好經醫院急救，撿回一命，陳男表示他不知為何會在倒在該處，也不記得知他怎麼去到現場的。

警方認為陳嫌持有大量毒咖啡包及混合性毒品，應是毒品中盤商，警方目前除追查陳男倒臥現場是否有陳男的交通工具外，也不排除可能因陳男疑服用毒品過量發生毒品中毒現象，同夥共犯發現狀況不對，怕惹火上身而臨時將陳男「丟包」。目前警方除依毒品罪嫌送辦外，並追溯毒品來源，擴大追查上下游毒品共犯中。