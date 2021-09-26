嫩男載女友久停郵局前惹疑　車上竟藏92毒咖啡包還印「玩很大」



▲男子車上藏92包毒咖啡包 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名從事太陽能板工的吳姓男子深夜載著女友，將車子停在大寮郵局前，許久未離去，讓巡邏員警懷疑是車手，上前盤查意外發現駕駛座有一包毒品，吳男知道賴不掉，承認是自己吸食，不過進而搜查車內，卻一共發現有92包毒咖啡包，有些上頭還印有「玩很大」字樣，他坦言是要販售，最後被依法送辦。

林園分局大寮分駐所員警25日晚間22時50分巡經大寮區大寮路大寮郵局前，發現一輛自小客怠速停在郵局前，形跡可疑，懷疑是詐欺提領車手，上前盤查。員警往自小客車車窗往內查看，車內有一名22歲吳姓男子與她的女友，從事太陽能板工的吳男稱是來「等朋友」，不過眼尖的員警發現，駕駛座椅上有一包白色結晶體夾鍊袋。

見事跡敗露，吳男坦承夾鍊袋內是K他命，是自己施用，不過進而搜查車內，在置物箱、手扶箱等，查獲毒品咖啡包及K他命共92包，有些上頭還印有「玩很大」字樣，吳男也坦言這些毒品是買來要販售的。

▲男子車上藏92包毒咖啡包，警方查扣現金手機等證物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

現場還查扣現金7萬1千元及手機等證物，這92包經毒品測試劑測試後，其中74包毒品咖啡包檢驗呈三級毒品卡西酮毒品反應；另外18包白色結晶體夾鍊袋呈三級毒品K他命反應，吳嫌訊後全案依《毒品危害防制條例》移送偵辦，並持續向上追查毒品來源。