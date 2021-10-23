男疑毒駕自撞電桶　安南警查獲毒咖啡包

▲39歲郭姓男子疑毒駕，駕車失控撞上道路中央分隔島變電箱，市警三分局員警前往查處，查出他持有毒咖啡包，涉嫌毒駕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

39歲郭姓男子疑毒駕，在安南區海佃路二段，駕車失控撞上道路中央分隔島變電箱，市警三分局巡邏員警即趕赴現場處理，警方與郭嫌對話過程中，發現郭嫌神情恍惚，立刻目視檢查自小客車車內狀況，果然在駕駛座擋風玻璃前，發現毒咖啡包2包，合計11.58公克，訊後全案依毒品及公共危險罪嫌將郭嫌移送法辦。

台南市警三分局安中派出所於10月22日上午9時許接獲報案稱，海佃路二段有自小客車撞上道路中央分隔島變電箱，巡邏員警即趕赴現場處理。經警方到達現場了解，郭姓駕駛人（男，39歲）獨自駕駛自小客車，沿海佃路南向北行駛，於行經海佃路二段時，自撞道路中央分隔島變電箱致車頭受損，而車輛則打橫擋在路中央，警方即立刻設置警告標識，並依處理車禍標準作業流程處理。

惟警方在與郭姓駕駛人對話過程中，發現郭男神情恍惚，且言詞閃爍，即引起警方懷疑，即立刻目視檢查自小客車車內狀況，果不其然在駕駛座擋風玻璃前，發現有咖啡包放置在上面，警方遂質問郭男該咖啡包是否為毒品，郭男卻一度裝傻還故露驚訝狀，惟在警方持續追問下，郭男見事跡敗露無法再掩飾，始坦承咖啡包內容物為毒品，經檢查清點後，共查獲毒品咖啡包2包，合計11.58公克。

經了解，郭嫌係要至安南區找朋友，而開車開到一半時睡著，才發生自撞車禍，所幸未造成人員傷亡。而郭男施用毒品後，仍駕駛汽車上路，不只面對刑事責任，更要為損壞的變電箱負起賠償責任，這些應負的責任，也讓郭男對自己誇張的行為後悔不已。訊後全案依毒品及公共危險罪嫌將郭男移送法辦。