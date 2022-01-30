接送親友小心！高雄車站「這地方」科技執法　最高開罰1200元

▲高雄車站「這地方」科技執法，最高開罰1200元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

自中博高架橋拆除後，高雄車站站西路旋即取代中博高架橋串聯博愛路與中山路，成為銜接市區南北雙向通行的重要道路。不過，為避免違規停車造成塞車或衍生交通事故，高市警交通大隊在該處設置科技執法設備，只要停車超過3分鐘，就會蒐證錄影舉發，違者將罰600元以上1200元以下罰鍰。

站西路不僅與高雄火車站的乘客出入口相鄰，該路段中間兩側分別規劃設置公車停靠區、計程車招呼站及汽車臨停區等停車處所，供車輛接送乘客上下車。

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▲▼高雄車站站西路啟動科技執法，停車超過3分鐘，即自動蒐證錄影拍照依法逕行舉發，最高開罰1200元。（圖／記者賴文萱翻攝）

但為提升行車秩序，避免違規停車造成車流壅塞及衍生交通事故，警察局在站西路建置高雄市第一處取締違規停車科技執法設備，透過車牌辨識系統，自動判別違規停車車籍資料。

若停車超過3分鐘，即自動蒐證錄影拍照依法逕行舉發，違者將依據道路交通管理處罰條例第56條規定處新台幣600元以上1200元以下罰鍰。該科技執法設備自1月16日起正式執法取締，設備建置也在高雄市政府警察局全球資訊網站公告設置地點。

▲高雄車站站西路啟動科技執法，停車超過3分鐘，即自動蒐證錄影拍照依法逕行舉發，最高開罰1200元。（圖／記者賴文萱翻攝）

另為加強提醒用路人前方路段實施科技執法，已設置文字告示牌及智慧型LED可變資訊看板，希望用路人能遵守道路交通標誌、標線及號誌等規定，避免貪圖一時方便而造成自己或他人傷害，確保行車安全。

高市警交通大隊表示，建置取締違規停車科技執法設備的主要目的在於確保全線路段車流順暢，以落實「不塞車、少事故、減傷亡」之目標，讓用路人能有更安全的交通環境。

