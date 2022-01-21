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社會 社會焦點 保障人權

台中五岔路口185件車禍居冠　警年後實施科技執法精準抓人

▲▼台中警方將在北區五岔路口實施科技執法，利用多功能照相設備取締違規。（圖／警方提供）

▲▼台中警方將在北區五岔路口實施科技執法，不論變換車道、違規右轉等都能照相取締。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區三民、崇德、五權、錦南街口是一處五岔路口，周邊鄰近醫院、商圈、學校，往來人車眾多，警方統計該路口去年共發生185件交通事故，全市肇事路口之首，為杜絕事故發生，春節後將實施擁有多功能照相取締的科技執法，該設備不但抓闖紅燈、超速，連跨越雙白線、紅燈右轉甚至機車騎到斑馬線，一樣能被拍下開單，讓心存僥倖的民眾無所遁形。

▲▼台中警方將在北區五岔路口實施科技執法，利用多功能照相設備取締違規。（圖／警方提供）

交通警察大隊長徐坤隆說，北區五岔路口的車流動線較為複雜，如果車輛不遵守交通規則，非常容易發生交通事故，進而影響車流紓解，造成壅塞，因此，警察局在該路口首次建置多功能照相系統的科技執法設備，透過設備全天候運作的輔助，警惕用路人遵守交通規則，改善現場交通狀況。

▲▼台中警方將在北區五岔路口實施科技執法，利用多功能照相設備取締違規。（圖／警方提供）

這套設備不但能偵測闖紅燈、超速的車輛，就連紅燈違規右轉、跨越雙白線、不依規定車道行駛等行為，都會自動照相偵測，連機車騎上斑馬線都抓，畫面傳回後端，再由員警根據車牌開單告發，節省派駐路口站崗的警力。

警方表示，該項執法措施目前為宣導期，預計春節後2月16日正式執法，請行經的用路人遵守交通規則，一旦成效良好，將會在其他易肇事路口增設，希望能降低交通事故發生機率，維護市民安全。

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