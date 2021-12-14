　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單月82事故！汽機車從外側直切左轉　北市這個路口設科技執法取締

▲▼北市又在鄭州路、西寧北路增設科技執法，針對違規車輛進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市又在鄭州路、西寧北路增設科技執法，針對違規車輛進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市科技執法在2022年又將增加1個新的點，預計選在大同區鄭州街、西寧北路口，因多年來該地方成為北市10大易肇事路口，因大批汽、機車在鄭州路左轉西寧北路，都從外車道緊急切入進而發生事故，所以才運用科技執法取締。

警方指出，鄭州路與西寧北路為北市10大肇事路口，11個月就發生82件交通事故，造成42人受傷，最後發現82件中，因該處不用2段式左轉，許多機車族會從外側車道直接切入內車道，進而造成後方車輛煞車不及撞上釀禍為最多。

警方表示，目前也在路口裝置多功能科技執法設備，針對「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「佔用機車停等區」以及「車輛未停讓行人」等違規做取締。

根據道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處6百元以上1千8百元以下罰鍰，「闖紅燈」可處1千8百元以上5千4百元以下罰鍰。

另外，「佔用機車停等區」可處9百元以上1千8百元以下罰鍰，「車輛未停讓行人」可處1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。

據了解，北市目前執行科技執法共計有2處高架道路，包括市民大道、建國高架，另外，違規停車科技執法共計有4處，台北轉運站、台北車站、台北醫院以及中山區馬偕醫院門口。

該次增設的科技執法功能，主要因許多汽、機車駕駛，未依照規定提前變換車道左轉，進而造成車禍，所以決定增設科技執法取締，呼籲用路人，應提早打方向燈變換車道，以免違法又有釀禍的風險。

越女賣淫被遣返...再偷渡組樓鳳集團　揪恩客男友+4姊妹躺著賺

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
中職「最佳九人」出爐！　唯一滿分是他
三井LaLaport確定落腳鳳山！　100億打造4萬坪商場
陳時中「跌落神壇4關鍵」！　鄉民：被自己打爆
雷伊明轉中颱！周末有機會「掃台灣」路線圖曝光
快訊／陳修將要回看守所了！　法院更裁「收押」
《機智醫生》女星確診！　全面取消行程
主管領10萬「連Word都不會」　妹子傻眼憑什麼？網揭關鍵
Bossini千金「口鼻噴血」抽搐慘死　整形醫被起訴了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女童大在內褲上…直接坐床「整片都是」！　保母火大打到瘀青

付不出房貸向毒蟲收20萬　警遭停職改當外送員...打悲情牌求緩刑

飛車逆向撞死女志工逃逸還發限動　家屬怒揪衣領掉出毒品

理科太太結束5年婚姻　YT名稱不變！小孩監護權等法院第三度調解

三寶對決影片曝！不當變換車道vs.車陣快速鑽出　騎士噴飛全身傷

快訊／陳修將要回看守所了！　交保6天法院更裁「收押未禁見」

「出於好奇」包廂激戰！女學生聊天脫口說出…游泳教練下場慘了

快訊／台64匝道小貨車駕駛恍神追撞垃圾車　2人被救出送醫

被女網友控性侵不起訴　他留言嗆「這次會姦殺妳」判半年

《天堂W》突襲鎖16萬筆帳號　桃園逾千玩家組自救會陳情

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

安全距離當空隙硬插！三寶右切　下秒前車減速...慘「連環撞兩車」

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

郭雪芙剛演《華燈》「以為自己是兇手」　劉品言.張軒睿都曾自我懷疑「像新冠」XD

魏如萱遇影子計劃忍不住「開車惹」　狂發魔性笑聲...喊話拍照的：濾鏡用起來

餓壞鬣狗尾隨猛攻激烈追逐　食蟻獸拚命狂奔秒鑽土裡躲避！

女童大在內褲上…直接坐床「整片都是」！　保母火大打到瘀青

付不出房貸向毒蟲收20萬　警遭停職改當外送員...打悲情牌求緩刑

飛車逆向撞死女志工逃逸還發限動　家屬怒揪衣領掉出毒品

理科太太結束5年婚姻　YT名稱不變！小孩監護權等法院第三度調解

三寶對決影片曝！不當變換車道vs.車陣快速鑽出　騎士噴飛全身傷

快訊／陳修將要回看守所了！　交保6天法院更裁「收押未禁見」

「出於好奇」包廂激戰！女學生聊天脫口說出…游泳教練下場慘了

快訊／台64匝道小貨車駕駛恍神追撞垃圾車　2人被救出送醫

被女網友控性侵不起訴　他留言嗆「這次會姦殺妳」判半年

《天堂W》突襲鎖16萬筆帳號　桃園逾千玩家組自救會陳情

印度神童預言「關鍵2天」準爆！龍捲風、強震全中　今起7災禍現世

年度進步獎　林靖凱、吳承諭、游朝惟3入入圍

以一根髮夾換得一棟別墅　她直呼：沒有什麼不可能

男友「騎車戴AirPods Pro」不聽勸：一堆開車聽音樂　內行1招有解

年度新人王入圍名單　曾峻岳力搏徐若熙、郭天信

侯友宜千字文被圍剿　柯文哲：民主國家有「不表態的自由」

小臘腸見「大耳安全帽」認成同伴　趴窗激動咆哮笑翻後方騎士

跟王彥程「好像小情侶」　宋家豪談小老弟本季表現

12星座面對「不想要」的愛情　處女講狠話、雙子折磨你

年度MVP入圍公布　德保拉拚2連霸與布雷克、朱育賢競爭

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

高雄「18禁櫥窗豆干厝」直擊　選妃衝炮下場曝光

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

女優苡若評鄧佳華：10分我給8分

理科太太、先生「現身法院」打離婚官司！

快訊／理科太太、先生正式離婚！

獨／開拍！鄧佳華心情超嗨　苡若嘆：愧對家人

「佳華破處」6小時落幕　導演說出心裡話

澎恰恰被告未現身！債主夫妻怒了

不敵疫情沒工作　越女挺深V豪乳接客

更多熱門

相關新聞

毒駕男撞死騎車女！不甩死者「先拍照PO限動」

毒駕男撞死騎車女！不甩死者「先拍照PO限動」

一名女子控訴，昨天是58歲媽媽的告別式，媽媽生前熱心公益，20幾年來都擔任志工，結果本月3日騎車返家途中，遭到21歲何姓駕駛高速撞飛，機車車殼當場噴光，只剩下一具機車骨架，經急救後仍不治身亡，沒想到肇事的何男從頭到尾態度囂張、毫不在乎，後續還被驗出他當天根本就是「毒駕」。

台74線22.9公里清潔車翻覆　

台74線22.9公里清潔車翻覆　

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

變換車道不慎釀車禍！　駕駛嚇：人生跑馬燈跑2次

變換車道不慎釀車禍！　駕駛嚇：人生跑馬燈跑2次

台1線新埤大橋車禍！轎車左轉碰撞休旅車釀6傷

台1線新埤大橋車禍！轎車左轉碰撞休旅車釀6傷

關鍵字：

車輛肇事車禍科技執法

讀者迴響

熱門新聞

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

蔡阿嘎開2職缺「薪水曝光」　網驚：假的吧

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

這職業一夜情發生最高　半數搞上同事

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

即／桃園7歲女童「12F墜落」！送醫搶救亡

2劑AZ對Omicron保護力等於0！醫這樣說

完成2次床戲！鄧佳華堅挺6小時拍完AV累癱

爭鮮「開幕即凍漲」　網卻嘆1現象=漲了

30年期成主流！房貸1000萬月繳34K

賴薇如反擊了「我都喝紅茶」！

3縣市大雨！雷伊估明轉中颱恐大迴轉　全台變天時間曝

前少爺讚《華燈》99%神還原　再曝5秘辛

更多

最夯影音

更多
社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾

社畜剛領薪想省開銷竟偷竊13物　防盜門嗶嗶叫！背包全屯糧餅乾
KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

KID甜蜜約會被偷拍：不能放過我嗎？　結局反轉…化身小美人魚超配合ＸＤ

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

戰鬥民族搶劫遇水逆？過程超落漆　打翻錢箱得手750元...逃跑還慘摔

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

哪裡痛？老公住院老婆借躺病床　他回位置見狀傻眼：辛苦了餒～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面