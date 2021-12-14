單月82事故！汽機車從外側直切左轉　北市這個路口設科技執法取締

▲北市又在鄭州路、西寧北路增設科技執法，針對違規車輛進行取締。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市科技執法在2022年又將增加1個新的點，預計選在大同區鄭州街、西寧北路口，因多年來該地方成為北市10大易肇事路口，因大批汽、機車在鄭州路左轉西寧北路，都從外車道緊急切入進而發生事故，所以才運用科技執法取締。

警方指出，鄭州路與西寧北路為北市10大肇事路口，11個月就發生82件交通事故，造成42人受傷，最後發現82件中，因該處不用2段式左轉，許多機車族會從外側車道直接切入內車道，進而造成後方車輛煞車不及撞上釀禍為最多。

警方表示，目前也在路口裝置多功能科技執法設備，針對「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」、「闖紅燈」、「佔用機車停等區」以及「車輛未停讓行人」等違規做取締。

根據道路交通管理處罰條例規定，「未依規定轉彎」、「跨越雙黃線」可處6百元以上1千8百元以下罰鍰，「闖紅燈」可處1千8百元以上5千4百元以下罰鍰。

另外，「佔用機車停等區」可處9百元以上1千8百元以下罰鍰，「車輛未停讓行人」可處1千2百元以上3千6百元以下罰鍰。

據了解，北市目前執行科技執法共計有2處高架道路，包括市民大道、建國高架，另外，違規停車科技執法共計有4處，台北轉運站、台北車站、台北醫院以及中山區馬偕醫院門口。

該次增設的科技執法功能，主要因許多汽、機車駕駛，未依照規定提前變換車道左轉，進而造成車禍，所以決定增設科技執法取締，呼籲用路人，應提早打方向燈變換車道，以免違法又有釀禍的風險。

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