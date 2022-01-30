水餃啥口味最雷？結果很意外「韭菜才第2」　冠軍被噓爆：超不搭

▲哪個水餃口味最不受歡迎？（示意圖／記者唐詠絮攝）



記者黃可昀／綜合報導

水餃是國民美食，即使不久前店家漲價還是生意很好，老饕最看重的就是餡料，使用哪種蔬菜也差很多！一名網友指出，他個人無法接受「韭菜餡」的水餃，對他來說是大地雷，好奇其他人怎麼看？

原PO在PTT問卦，「摻了什麼餡的水餃不能接受？」他最忌味道很重的內餡，像是韭菜就是他最害怕的口味，「刷完牙還是會有味道」，高麗菜口味則比較像是安全牌，大部分的人都能接受，想知道網友們最討厭的水餃口味是什麼？

[廣告]請繼續往下閱讀...

底下留言結果出乎意料之外，最多人討厭的竟然不是韭菜或香菜，而是玉米口味，「玉米跟水餃真的超不搭」、「玉米，嘔嘔嘔嘔嘔」、「玉米超噁」、「我就不懂水餃加玉米，披薩也加玉米，是哪招。」

▲不少人覺得水餃包玉米很突兀。（圖／翻攝自PTT）



第二地雷的就是韭菜水餃，顧客的評價很兩極，「韭菜味重的真的不能接受」、「絕對是韭菜…超臭」、「蒜頭、薑、韭菜這些都很臭」、「不吃韭菜還吃什麼水餃」、「韭菜最好吃好嗎傻傻的」、「最討厭附近的人點韭菜水餃，張開嘴巴都是那個味道，臭。」

除了以上這些口味，網友也提到冷門地雷，「香椿我不行」、「咖哩根本邪物」、「茴香菜難吃死了」、「素食給你加冬粉嘔嘔嘔嘔」、「我還吃過香菜的勒，有夠噁。」