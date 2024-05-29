厭倦社群又怕孤單！《被討厭的勇氣》作者新書再解答　狂銷11萬冊

▲對社群、人際往來感到厭倦疲憊，卻又怕孤單⋯⋯。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

對社群媒體、人際往來都感到疲憊，卻又害怕孤單，這是許多現代人內心的難題。作者古賀史健在《被討厭的勇氣》狂銷後，再次透過「對話」的形式，寫下讓人思考人生與書寫的新書《在寂寞的夜裡提起筆》，陪讀者反思自己的人際關係，重新看待世界與自我，新書將由6/1圓神集團究竟出版發行。

古賀史健新書《在寂寞的夜裡提起筆》，再次透過對話形式，為讀者開啟一扇與自己相遇的窗。他透過「討厭自己的章魚次郎」，遇上一位「怎麼看都很可疑的大叔」，展開對話，也展開一段充滿冒險、探索、掙扎與反思的旅程。讀者彷彿跟著他們，一起進入內心深處的迷宮，與自己對話，進而理解並接納自己，肯定自身的存在。

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出版社提到，如果內心出現以下這些煩惱：「對社群媒體或人際往來感到疲憊，卻也害怕孤單⋯⋯」、「覺得『反正都沒差』，沒有自己的見解也無所謂」、「無法好好地將內心的想法，轉換成文字或語言」、「明知道身旁的人有心事，卻不知怎麼幫助他？」都能透過這本書來探索。

▲作者古賀史健在《被討厭的勇氣》狂銷後，再次透過「對話」的形式，寫下讓人思考人生與書寫的新書《在寂寞的夜裡提起筆》。（圖／究竟出版）

該書在日本亞馬遜獲得4.6顆星好評，熱銷超過11萬冊，封面及全書插畫由日本知名插畫家Narano繪製，以溫柔、帶有透明感的藍，描繪出光影搖曳、充滿神祕感的書中世界。《在寂寞的夜裡提起筆》繁體中文版將由究竟出版在6/1發行。