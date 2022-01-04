　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

▲國民黨前主席朱立倫到雲林力挺台灣豬。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲農委會表示，內玉米現貨價格受到國際新冠肺炎疫情、航運受阻等因素影響而上漲。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者許展溢／台北報導

國產豬肉供應來到旺季，豬隻在養頭數較多，卻受國際情勢影響，國際穀物期貨價格及運輸費用高漲，又農曆春節前飼料需求量增加，致國內玉米現貨價格上漲，農委會今（4日）強調，已啟動多項因應措施，惟呼籲自行配製飼料使用的農民，多多參與共同採購，以平攤飼料原料的購置成本。

農委會說明，110年飼料玉米進口量與近5年平均每年405萬公噸相近，且國內畜禽動物飼養數量變動不大，玉米使用量相對並未增加，惟國內玉米現貨價格受到國際新冠肺炎疫情、航運受阻等因素影響而上漲，加上農曆春節向來為國產豬肉供應旺季，豬隻在養頭數較多，造成飼料玉米短期內的需求量增加，部分業者因未參與共同採購，又自行進口的數量不如預期，須至國內現貨市場採購，導致取得成本增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農委會牧場管理科科長葉昇炎說，主要因春節前豬隻大，食量相對變大，加上天氣冷，飼料供應吃緊，且這兩年受新冠肺炎影響，業者沒想到貨櫃會進來的如此不順暢，不過，春節後變小豬，需求就不會這麼大了。

農委會進一步表示，為穩定國內飼料之供應，歷來均有標售搗碎糙米，供國內飼料業者使用，現針對自配飼料使用的農民，已規劃再釋出搗碎糙米2萬公噸，第1批6千公噸將在今年1月底前提供完畢，同時，亦已協調台糖等業者於前開期間，分批釋出其庫存玉米共5千公噸。

此外，農委會強調，為兼顧飼料品質及進口程序之順暢性，已週知各相關業者，自110年12月10日起至今年2月底止，簡化自印度輸入玉米的查驗程序。至於原提供共同採購5千萬元免息融資的措施，仍將持續辦理，籲請有需求的農民，善加利用。

ET快訊
桃機染疫女員工「5症狀曝光」　快篩5天後確診
快訊／確診連環爆！　「華航2機師」驚傳染疫
手機降價榜出爐！iPhone 13價格全鬆動　5款罕見上榜
快訊／桃機本土增為4人確診！　再增計程車司機中鏢
唐吉訶德二號店「開幕時間曝光」！　網敲碗：等很久了
她忘戴口罩「全身脫光」拿裙擋臉！　人夫偷看眼神超誠實
確診者曾擺攤2天！忠貞市場停業3天　廣播內容曝光
80%↑無症狀感染！醫曝這些人最危險：造成嚴重傳播

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

天選倒楣鬼「連開8超商福袋」內容物都一樣　購買秘訣曝光！

「嘉玲」再現身！校園連10天無新增個案　總數維持938例

桃機連環爆！「華航2機師」也傳染疫　飛美國線居檢5天確診

插隊好市多加油站！奧步哥「熄火不走了」員工速拆2招　神效率帥炸

2022年現省攻略！　新聞雲App「午間限定」搶iPhone13、一年份衛生棉

春節前「飼料玉米價高漲」豬隻吃不夠　農委會急提解決方法　

守住機場防線！擴大採檢700名防疫司機　忠貞市場附近設3採檢站　

桃機本土增為4人確診！3名清潔工同包商　再增P3排班小黃司機中鏢

鈉離子、醋酸根離子未達標！禾研「血液透析液」4400桶限期回收

群聯CES展秀肌肉　展出新世代電競儲存方案迎商機

「台版富良野」即將引爆！1.6萬株薰衣草佈滿山坡　加碼2賞花秘境

每人只要百元出頭！礁溪最大「24H日式溫泉」湯屋　想泡就出發

大陸網信辦：擁百萬用戶資料平台海外上市須「網安審查」

快篩陰後5天出現5症狀！清潔人員採檢確診　桃機公布工作區域

龍蝦、鮑魚全加了！超豪華「新春比薩」限量開吃　還有佛跳牆口味

勞退新制基金12月虧109億元　勞工退休帳戶每人平均倒扣908元！

內湖包租公殺妻命案　非常上訴或改判7年半並監護3年

讚范弗利特「真領袖」　暴龍主帥：他讓我執教更輕鬆

合法診所賣偽造器材　獲利上億元！醫美界知名水貨商被逮

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

生活熱門新聞

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

寒流？北市恐探10度↓　下波強冷空氣可能創新低溫

快訊／桃機確診清潔人員「足跡」曝光！曾2天去忠貞市場

富基漁港「點1200沙公」送來紅蟳！店家回應超黑

2022年運勢大公開　命理師警告「4生肖犯太歲」：很多腥風血雨

新增1本土　醫憂曝3問題！恐隨時爆發大規模社區疫情

朱學恒狂爆高嘉瑜「上節目就脫」　黃暐瀚急勸

更多熱門

相關新聞

散蛋2個月貴了12元！政院指示過年前凍漲

散蛋2個月貴了12元！政院指示過年前凍漲

雞蛋批發價1台斤已來到44元，相比2個月前貴了12元，主要受寒流影響，下蛋率減少外，還有原物料漲翻天，台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨今（3日）表示，行政院有指示，先維持目前價格，不要再漲了。

寵物雲台東店開幕！零食貓砂1元起

寵物雲台東店開幕！零食貓砂1元起

專家揭仙草植株真面目：太難想像了

專家揭仙草植株真面目：太難想像了

網購分裝飼料「少了這項就違法」

網購分裝飼料「少了這項就違法」

10顆漲1元！今起5通路賣洗選蛋要噴印溯源

10顆漲1元！今起5通路賣洗選蛋要噴印溯源

關鍵字：

國產豬肉養頭數國際情勢玉米飼料農委會豬隻台糖

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大生休學拍A片！網紅木子小姐傳離世

業績都達標仍被資遣　網點破真相

社區警戒！桃機清潔員本土案例Ct值僅11

快訊／07：17規模5.1地震　最大震度2級

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

木子小姐「休學拍A片」　2千字揭開工作實情

怕被老公罵！她買平板送警局說「撿到」竟被貪警A走

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面