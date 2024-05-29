討債流氓變書店店員！漫畫家創「藐視書店法」網笑噴：罰則是獎勵吧

▲漫畫家謝東霖新作《流氓書店》描述在獨立書店發生的故事，讓出版和書店同業看了哭笑不得淚推。（圖／鏡文學授權提供）

記者林育綾／綜合報導

獨立書店經營不易，漫畫家謝東霖特別以此為主題，將想像和現實融合創作《流氓書店》，近日發行實體新書，故事描述流氓上門討債，卻成了「書店店員」。為了宣傳新書，謝東霖日前還特別搭上熱門議題提出「藐視書店法」，不買書就關書店3天，沒想到粉絲看了紛紛笑說「這是獎勵吧！」、「關3天，剛好把想看的書在書店免費看完了」。

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▲漫畫家謝東霖宣傳新書《流氓書店》，搭上熱門議題創「藐視書店法」，網友看了也笑噴「罰則是獎勵吧！」（圖／Facebook／謝東霖 Hsieh Tung Lin）

書有多難賣？特別是獨立書店，能負擔的進書量遠不及大型通路，因此在顧及成本微薄的利潤下，無法提供吸引人的79折、66折下殺。台漫《流氓書店》描繪書店血淋淋的情況，故事中的書店老闆欠債150萬就跑路，留下店長「文學少女」劉青雯，一個人獨自面對上前來討債的「流氓」洪大豪。

洪大豪聽到書店經營慘淡的營業額，也吃驚說「賺這麼少，獨立書店怎麼獨立！」讓店長聽了也心酸流淚。最後流氓決定成為店員，親自來賣書，目標三個月150萬的營業額，把書店庫存的書賣完，就算是完成任務順利討債。

然而在現實的殘酷、兩人觀念背景衝突下，一路想了許多攬客、賣書的方法，笑料和危機穿插，而各自過往的陰影，也不約而同地找上門⋯⋯。

《流氓書店》反映出台灣獨立書店現況，田調十足，讓同業看了也哭笑不得、辛酸淚推。故事結合了現實與想像，還有浪漫愛情、療癒創傷的元素。

《流氓書店》實體書也特別收錄番外篇「甘心書店後日談」，近日由鏡文學發行上市，7月6日在台北金石堂汀州店還有新書簽名會。

▼漫畫家謝東霖新作《流氓書店》試閱。（圖／鏡文學授權提供，摘自《流氓書店》）