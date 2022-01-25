台北排隊名店麻膳堂虎年必吃！「撫胃系美食」吃過後就上癮　宅家定番美食

▲「PChomeX 家好選物」與麻膳堂合作推出撫胃系美食，一次滿足大人小孩不同的味蕾。（圖／品牌提供，下同）



消費中心／台北報導

過年團圓圍爐吃年夜飯，絕對少不了各項吉祥開運菜，準備為新的一年帶來好兆頭，長年菜意指長壽、吃雞等於「起家」、吃魚象徵年年有餘，各式佳餚菜色擺滿桌，澎拜熱鬧、喜氣滿滿，這時再端上一盤熱騰騰的水餃，呷「元寶」讓財運滾滾來。今年春節就來份台北排隊名店的特製水餃，為全家人招財進寶，「PChomeX 家好選物」與麻膳堂合作推出撫胃系美食，兩款獨門口味水餃只要5分鐘就能快速上桌，一次滿足大人小孩不同的味蕾，新手媳婦、煮婦煮夫都能輕鬆端出一盤好菜，連同醒胃點心、零嘴都已張羅好，從此成為平日指定回購的冰箱必備定番美食！

水餃是年節很受歡迎的必吃料理，好吃關鍵就在於選用的食材、餡料比例和調味。「麻膳堂水餃」以店內的招牌煎餃內餡為基礎，重新調整肥瘦比例，以及產地直送鮮甜白菜，推出粒粒皮Q餡多的2種水餃口味：「韭黃豬肉」釋放滿滿肉汁，油脂香氣搭配韭黃甜味，內餡清爽而不膩；「麻辣豬肉」添加獨門麻辣醬，一入口就引爆濃郁香麻味，麻而不辣，讓人越吃越上癮。

除了特選的內餡，麻膳堂還使用特殊工法(熟凍)，讓水餃只需滾水快煮5分鐘即可馬上享用，鮮甜滋味宛如現包現煮。另外也可蒸、煎、炸，變化不同吃法，尤其是想在家作出黃金酥脆的日式「冰花煎餃」，也能輕鬆化身大廚，簡單步驟即可完美上桌。

不只撫胃系水餃，還有可以滿足麵點控的胃，皮嫩Q彈、內餡夠味的醒胃系包子。喜歡吃辣的人首推「麻辣鮮肉包」，承襲麻膳堂招牌靈魂辣油製成的秘傳麻辣醬、及大紅袍花椒的香麻氣味，咬下後，能感受到台灣豬絞肉的嚼勁帶著微辣，在口中酥麻起舞；「韭黃鮮肉包」選用台灣豬前腿絞肉，不乾不柴，搭配韭黃、大白菜等蔬菜，讓肉餡香氣再升一級，簡單微波加熱1分半，就鮮嫩多汁、滿口肉香，不輸現蒸。過年期間當早餐吃、一人吃二顆份量剛剛好，也可 作為下午點心、晚上親朋好友追劇或是牌桌上鬥智時的宵夜都很適合。

此外，過年宅家同樂還有一款零食新選擇，麻膳堂的開胃系美食、一吃就停不下來的「麻辣鍋花生」，打開包裝後撲鼻而來的就是濃濃麻辣鍋香氣，表層撒上辣椒、孜然、肉桂等辛香料， 麻中帶辣超過癮，非常下酒，在網路上擁有超高評價；另一款「魷魚花生」，來自海洋的魷魚鮮味，結合花生香味以及香酥的外層麵衣，絕妙的融合令人難忘。目前全家便利商店熱賣中，一包只要39元，過年嚐鮮不妨直接多拿幾包。

「PChomeX 家好選物」讓民眾過年期間不用到現場大排長龍，即可享受「麻膳堂水餃」、「麻膳堂鮮肉包」，只要到家樂福、大潤發、JASONS Market Place、微風超市，就能馬上帶回家。尤其全台家樂福正推出促銷活動，即日起到2/8止，麻膳堂水餃限時68折，一包特價169元(原價250元)，麻膳堂鮮肉包系列限時85折，6顆特價109元(原價129元)，為過年團聚時光增添虎年好運。懶得出門也可至PChome 24h購物選購，麻辣豬肉水餃(570g)2包特價399元、韭黃豬肉水餃家庭業務包(1140g)2包特價499元，動動手指就能以親民的價格直接送到家。過年期間不僅要跟家人宅家團聚，同時也能吃盡名店的特色美味，心滿意足迎虎年。